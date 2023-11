“Estou viva”: Mulher de 85 anos se diverte usando o Tinder

Não há barreiras quando se trata de encontrar amor, e isso é evidenciado por Hattie Retroage, uma mulher de 85 anos que desafia os estereótipos ao usar o Tinder para se aventurar no mundo do namoro digital. Após um casamento de 25 anos que terminou em divórcio em 1984, Hattie encontrou uma nova paixão na busca por aventura e paixão em encontros românticos. Apesar de muitos acreditarem que aplicativos de namoro são reservados para os mais jovens, Hattie prova o contrário. Com uma atitude ousada, ela se descreve como uma “idosa de beleza fascinante à procura de um jovem amante estável”. No Tinder, ela já saiu com mais de 50 homens, incluindo jovens de apenas 19 anos.

Uma Visão de Vida Renovada

Para Hattie, a vida é uma jornada emocionante e ela está determinada a desafiar as percepções negativas sobre o envelhecimento. Ela não está em busca de compromissos duradouros, mas sim de conexões genuínas e momentos apaixonados. Antes de se envolver intimamente com alguém, ela prioriza a química real e autêntica entre eles. Se não houver conexão, cada um segue seu próprio caminho.

O Apoio da Família e Planos Futuros

Arquivo pessoal/ Hattie Retroage

A liberdade e ousadia de Hattie são amplamente apoiadas por sua família, especialmente por sua filha de 53 anos, que aceita e aplaude suas escolhas de vida. Atualmente solteira, Hattie está prestes a expandir suas aventuras amorosas ao ingressar no Bumble, outro aplicativo de namoro onde as mulheres dão o primeiro passo. Além disso, ela planeja compartilhar suas experiências e inspirar outras mulheres mais velhas a abraçarem o amor com homens mais jovens em seu próximo livro, intitulado “Cougar Chronicles”.

A história inspiradora de Hattie Retroage destaca que o amor não tem idade e todos merecem explorar a paixão e a conexão, independentemente do número de velas em seu bolo de aniversário. Ela continua desafiando as expectativas e encarando a vida de frente, provando que a idade é apenas um número e que a aventura e o romance podem ser encontrados em qualquer fase da vida. Sua jornada destemida é um lembrete poderoso de que a vida está repleta de oportunidades, não importa a idade, e que cada dia pode ser o início de algo novo e emocionante.

Fonte: UPSOCL

