Desafiando a idade: conheça os 4 padrões de envelhecimento

O envelhecimento é um processo inevitável, mas a ciência está descobrindo que podemos influenciar a rapidez com que nosso corpo envelhece. De acordo com o Dr. Kerry Aston, especialista em longevidade, vários fatores, como genética, estresse oxidativo, estilo de vida e a capacidade de nossas células se regenerarem, desempenham um papel importante nesse processo.

Em um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford em 2020, foram identificados quatro padrões distintos de envelhecimento:

pexels-yan-krukau-8436479

Yan Krukau/Pexels

1. Metabólico

Se você se encaixa nessa categoria, seu metabolismo, que é responsável por transformar alimentos em energia, está envelhecendo mais rápido do que outras partes do seu corpo. Isso pode levar ao desenvolvimento de condições como obesidade, doenças cardíacas e diabetes tipo 2.

2. Imunológico

À medida que envelhecemos, o sistema imunológico também pode envelhecer, tornando-nos mais suscetíveis a infecções e doenças autoimunes, como diabetes tipo 1, artrite reumatoide e esclerose múltipla.

3. Fígado

O fígado desempenha um papel crucial no processamento de nutrientes e na eliminação de toxinas do corpo. Se o seu fígado envelhece mais rapidamente, você pode ficar mais suscetível a doenças hepáticas, como cirrose e doença hepática gordurosa não alcoólica.

pexels-marcus-aurelius-6787202

Marcus Aurelius/Pexels

4. Renal

Este padrão de envelhecimento está relacionado à função dos rins, que equilibram os fluidos do corpo, regulam a pressão arterial e filtram substâncias nocivas. O envelhecimento dos rins pode aumentar o risco de doenças renais e outros problemas de saúde.

Embora muitas pessoas possam apresentar sinais de vários tipos de envelhecimento ao mesmo tempo, a identificação do "tipo de idade" predominante pode ajudar a tomar medidas preventivas e adotar um estilo de vida mais saudável.

Segundo o The Sun, mudanças como reduzir o consumo de açúcar e alimentos processados, aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras e praticar atividade física regularmente podem fazer a diferença.

pexels-shvets-production-8899526

Marcus Aurelius/Pexels

Os pesquisadores de Stanford também observaram que, quando os participantes do estudo adaptaram seus comportamentos de acordo com seus tipos de idade, conseguiram diminuir a taxa de envelhecimento em algumas partes do corpo.

Embora mais pesquisas sejam necessárias, essa descoberta promissora sugere que podemos influenciar positivamente como envelhecemos e melhorar nossa qualidade de vida à medida que avançamos na idade.