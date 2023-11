Champanhe de 200 anos é encontrado no fundo do mar e ainda pode ser consumido

Em uma reviravolta surpreendente, 168 garrafas de champanhe do século XIX foram resgatadas do fundo do mar Báltico, próximo à ilha de Silverskär, na Finlândia. Segundo o Mega Curioso, o naufrágio, que ocorreu após 1820, teve como destino o palácio do czar russo Alexandre II e transportava produtos finos, incluindo especiarias, uvas e muitas garrafas de champanhe.

O motorista finlandês Christian Ekstrom, entusiasta do mergulho, fez essa notável descoberta em 2010 quando explorava os destroços do navio. Após encontrar as garrafas, ele decidiu compartilhar essa experiência única com amigos. Para surpresa de todos, o champanhe estava em condições notáveis, mesmo após mais de um século submerso nas profundezas do mar.

deleece-cook-znXmpb53QJU-unsplash

A temperatura constante de cerca de quatro graus, a ausência de luz e a pressão da água mantiveram as garrafas de champanhe perfeitamente preservadas. Como resultado, essas relíquias do passado revelaram-se uma descoberta valiosa.

Bebidas de alta qualidade, como vinhos, champanhes e uísques, requerem certificação de origem para evitar fraudes. Christian Ekstrom entendeu a necessidade de credibilidade para validar sua descoberta e atraiu a atenção dos representantes da Veuve Clicquot, uma renomada marca de champanhe.

Após uma degustação e a substituição das rolhas danificadas, os representantes da marca confirmaram que as garrafas eram autênticas e datavam de 1820, envelhecidas antes de serem destinadas à Rússia.

Jean-Herve Chiquet, um especialista em vinhos, descreveu o champanhe como tendo "um aroma potente, mas agradável, notas de frutas secas e tabaco, assim como uma notável acidez".

alexander-naglestad-xzKtOI1Cnxo-unsplash

Inicialmente avaliadas em até US$ 70 mil cada, as garrafas representavam um verdadeiro tesouro. No entanto, de acordo com a legislação finlandesa, qualquer objeto encontrado no mar com mais de 100 anos pertence ao governo do país, o que significa que Christian Ekstrom teve que abrir mão de sua propriedade das garrafas de champanhe.

Essa emocionante descoberta subaquática lança luz sobre o potencial de preservação de bebidas finas em condições extremas e demonstra como o tempo e a natureza podem revelar verdadeiros tesouros escondidos nas profundezas do mar.