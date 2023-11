Cerveja sem álcool é incubadoras de bactérias perigosas, alertam cientistas

Cervejas sem álcool podem não ser tão seguras quanto se pensava, de acordo com um novo estudo da Universidade Cornell. Pesquisadores descobriram que essas cervejas podem ser um terreno fértil para bactérias prejudiciais, incluindo E.coli e salmonela.

O estudo revelou que, embora a cerveja sem álcool mantida a temperaturas de 39,2 Fahrenheit (4 graus Celsius) fosse relativamente segura, ela ainda podia abrigar bactérias perigosas. Quando a temperatura subia para 57,2 Fahrenheit (14 graus Celsius), as bactérias nocivas prosperavam.

A pesquisa testou três tipos diferentes de bactérias - E. coli O157:H7, Salmonella enterica e Listeria monocytogenes - em cervejas sem álcool e cervejas com baixo teor de álcool (menos de 2,5% de álcool por volume). Surpreendentemente, a cerveja sem álcool mostrou ser mais propícia ao crescimento dessas bactérias.

A equipe de cientistas, liderada pelo microbiologista alimentar Randy Worobo, sugeriu que cervejas com baixo teor de álcool e sem álcool devem ser processadas por pasteurização para alcançar a esterilidade comercial.

Além disso, eles recomendam a filtragem estéril e a adição de conservantes como medidas adicionais para reduzir o risco microbiano.

É importante notar que a cerveja tradicional, com teor alcoólico mais elevado, parece ser imune à formação de bactérias, permitindo seu armazenamento em temperatura ambiente. No entanto, as cervejas com baixo teor alcoólico e sem álcool exigem atenção especial.

Os pesquisadores alertaram que a cerveja sem álcool é particularmente vulnerável se o pH for superior a 4,20. Portanto, eles recomendam que as cervejarias realizem análises específicas e implementem medidas de processamento térmico para garantir a segurança dessas bebidas, divulgou o Daily Mail.

Este estudo destaca a importância de manter rigorosos padrões de segurança na produção de cervejas com baixo teor de álcool e sem álcool, especialmente considerando o aumento no consumo dessas bebidas nos últimos anos. A segurança alimentar é essencial para prevenir surtos de doenças transmitidas por alimentos e garantir a saúde dos consumidores.