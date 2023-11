CEO leva 1.200 funcionários para o Walt Disney World Tokyo

O CEO da Citadel LLC, Ken Griffin, está sendo aclamado como "o melhor chefe do mundo" depois de proporcionar a seus 1.200 funcionários e suas famílias uma viagem inesquecível ao Walt Disney World Tokyo. Esta ação generosa marcou a celebração do aniversário da empresa e demonstrou o compromisso de Griffin com sua equipe.

Griffin, um empresário de 55 anos que lidera uma das principais empresas de investimento alternativo do mundo, surpreendeu a todos ao pagar todas as despesas para seus funcionários, seus cônjuges e até mesmo seus filhos. A celebração durou três dias e envolveu funcionários de seis escritórios da Ásia-Pacífico.

zeke-tucker-bhI9SmNp_vw-unsplash

Zeke Tucker/Unsplash

Uma das principais vantagens que Griffin ofereceu a sua equipe foi a emissão de "passes expressos" para os parques da Disney. Isso permitiu que todos desfrutassem das atrações populares sem precisar esperar em longas filas, incluindo Space Mountain, Pirates of the Caribbean e Big Thunder Mountain.

De acordo com o Daily Star, os passes de um dia para os parques da Disney em Tóquio variam de 7.900 ienes 10.900 ienes. Portanto, a generosa ação do CEO representou um investimento significativo, estimado em mais de 72.090 euros, apenas para os 1.200 funcionários, excluindo cônjuges e filhos.

pexels-ben-cheung-437730

Ben Cheung/Pexels

A celebração não parou por aí. Griffin também surpreendeu sua equipe com apresentações de renomados artistas, incluindo Maroon 5, Calvin Harris, Carly Rae Jepsen, DJ Diplo e Coldplay. Isso demonstra o comprometimento de Griffin em proporcionar experiências memoráveis para sua equipe.

Este não é o primeiro ato de generosidade de Griffin. No ano anterior, ele organizou uma celebração semelhante para sua força de trabalho nos EUA e na Europa, levando-os para o Walt Disney World em Orlando e pagando por viagens para outros destinos. Hotéis, ingressos para parques, refeições e muito mais foram custeados para mais de 10 mil funcionários e suas famílias.