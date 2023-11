Anjo na multidão: médico cirurgião salva corredor em meia-maratona

Numa reviravolta surpreendente, um experiente corredor de 47 anos, Tuan Pham, foi salvo por um cirurgião cardiotorácico, Ryan Chiu, durante uma meia-maratona. Tuan sofreu uma parada cardíaca perto da linha de chegada, enquanto ansiosamente aguardava encontrar seu filho após a prova. Ryan, que coincidentemente estava saindo de um museu com sua família, agiu rapidamente, realizando a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e chamando uma ambulância.

Intervenção no asfalto

Para Tuan, encontrar Ryan naquele momento crucial foi mais do que uma coincidência. Ele descreveu o evento como uma “intervenção divina”, acreditando que algo maior os uniu naquele momento. Ryan, ao perceber o colapso de Tuan, iniciou os primeiros socorros imediatamente, salvando sua vida. Tuan, que estava prestes a completar sua 6ª meia-maratona, desmaiou nos braços do médico, que se revelou seu anjo da guarda naquele dia.

Cirurgia de emergência e gratidão inabalável

Foto: Reprodução/Freepik

No hospital, os médicos descobriram que Tuan sofria de uma doença arterial coronária grave, exigindo uma cirurgia urgente. Ryan realizou uma cirurgia de tripla ponte de safena, sendo o responsável por garantir que Tuan tivesse uma segunda chance de vida. Em meio à recuperação, Tuan expressou sua gratidão pela reviravolta inesperada do destino. Ele continua incrédulo com as probabilidades: “Não acredito que o único cara, o primeiro cara, que me viu cair, apareceu e me ajudou, foi um cirurgião cardíaco. Quantas são essas hipóteses?”.

Uma medalha de esperança

Além de salvar sua vida, Ryan mostrou generosidade ao presentear Tuan com uma medalha da meia-maratona no hospital. Tuan, determinado a não deixar a parada cardíaca definir seu futuro, já está planejando voltar à corrida e completar os últimos 3 quilômetros da prova que quase lhe custou a vida.

Neste momento de adversidade, a intervenção rápida e decisiva de Ryan Chiu não apenas salvou uma vida, mas também inspirou Tuan Pham a abraçar a esperança e a determinação enquanto continua sua jornada de corridas. A história destaca não apenas a importância da habilidade médica, mas também o poder do encontro inesperado, revelando um vínculo humano profundo e significativo.

Fonte: People

