Alerta médico: pequena erupção cutânea pode ser sinal de câncer

Um médico experiente em Dermatologia alertou para um sintoma sutil do câncer de pele que frequentemente passa despercebido. Enquanto o melanoma é amplamente conhecido, existem outros tipos de câncer de pele, como o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que podem começar como simples erupções cutâneas, deixando os pacientes sem suspeitas sobre a gravidade da condição.

O melanoma é a forma mais letal de câncer de pele, embora represente apenas 1% dos diagnósticos desse tipo de câncer. Os carcinomas basocelulares e espinocelulares, por outro lado, são responsáveis por uma parcela muito maior dos casos, com cerca de 80% e 20%, respectivamente, de acordo com a American Cancer Society.

O dermatologista Dr. Jeffrey Hsu enfatiza que "a maioria dos cânceres de pele é carcinoma basocelular ou carcinoma espinocelular", ressaltando a importância de reconhecer os sintomas.

Em muitos casos, esses tipos de câncer de pele podem se manifestar inicialmente como simples erupções cutâneas. O Dr. Hsu compartilhou a história de uma paciente que inicialmente notou erupções cutâneas e manchas no peito, que pareciam inofensivas.

No entanto, quando a paciente revelou que essas marcas persistiam há anos, o médico suspeitou de "possíveis células pré-cancerosas". Uma biópsia confirmou que eram, de fato, carcinoma de células escamosas, um tipo de câncer de pele.

É importante destacar que, embora o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular não sejam tão letais quanto o melanoma, eles ainda podem causar danos significativos se não forem tratados a tempo.

Podem resultar em crescimento mais profundo nos tecidos da pele, afetando vasos sanguíneos e nervos na área circundante, como alerta a Academia Americana de Dermatologia.

É um mito comum acreditar que pessoas com pele mais escura são imunes ao câncer de pele. Embora tenham uma certa proteção natural contra os raios ultravioleta, isso não as torna completamente imunes.

Qualquer alteração ou erupção cutânea que pareça incomum deve ser examinada por um médico. A dermatologista Elaine Kung descreve alguns sinais comuns a serem observados, incluindo protuberâncias brilhantes e translúcidas com bordas mal definidas, que podem sangrar facilmente, no caso do carcinoma basocelular, e um crescimento áspero que pode ser confundido com uma espinha persistente ou uma erupção cutânea no carcinoma espinocelular.

Portanto, a mensagem-chave é que, se uma mancha ou erupção cutânea não desaparecer após cerca de três meses, é essencial procurar um profissional de saúde para avaliação. O diagnóstico precoce e o tratamento oportuno são cruciais para garantir o melhor prognóstico no combate ao câncer de pele. Mantenha-se atento aos sinais e não subestime as pequenas erupções cutâneas, pois elas podem ser um alerta crucial para a sua saúde, divulgou o Mirror.