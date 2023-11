Álcool e sexo: estudo revela impacto negativo na performance masculina

Tomar algumas bebidas à noite pode ser muito divertido, mas você sabia que o álcool pode arruinar suas sessões de sexo? Beber uma quantidade excessiva de bebida pode causar uma redução no desejo e no prazer sexual nos homens, além de aumentar o risco de disfunção erétil. Um novo estudo realizado por pesquisadores indianos trouxe à tona os impactos negativos do consumo prolongado e intenso de álcool no desempenho sexual masculino.

Álcool e disfunção sexual

Os pesquisadores alertam que o uso prolongado e intenso de álcool pode levar à disfunção sexual. Bhupendra Yadav, que atua no 5º Hospital da Força Aérea em Jorhat, afirmou que o álcool está ligado à sexualidade desde tempos imemoriais.

Embora o álcool possa inicialmente contribuir para o início da atividade sexual, suprimindo inibições e aliviando a ansiedade, ele compromete significativamente vários aspectos do funcionamento sexual, incluindo a disfunção erétil, divulgou o Daily Star.

bence-boros-8T5UAV6KkZA-unsplash

BENCE BOROS/Unsplash

No Reino Unido, cerca de 16,5 milhões de homens sofrem de disfunção erétil, a maioria entre 40 e 70 anos. O tratamento da disfunção erétil custa milhões de libras ao NHS anualmente, e o consumo excessivo de álcool desempenha um papel importante nesse problema, que também pode indicar problemas de saúde subjacentes.

Impactos abrangentes

O estudo publicado na revista "Elsevier Medical Journal Armed Forces India" analisou como o álcool afeta várias áreas da atividade sexual masculina. A pesquisa envolveu 78 homens com idades entre 20 e 50 anos, todos atendidos em uma clínica para dependentes de álcool.

Os resultados foram preocupantes. Descobriu-se que 77% dos participantes tinham problemas de funcionamento sexual, afetando particularmente o prazer de 71%. Além disso, 61% relataram níveis mais baixos de desejo sexual, 48% tinham problemas com orgasmos e 44% sofriam de disfunção erétil.

O Dr. Yadav observou: "descobriu-se que todo o espectro do funcionamento sexual foi significativamente afetado. Essas descobertas contrastam com estudos anteriores que mencionaram a disfunção erétil e a ejaculação precoce como as mais comuns".

scott-sanker-IDaeLeKiie0-unsplash

Scott Sanker/Unsplash

A ligação

O estudo também revelou que a gravidade dos problemas estava diretamente relacionada à quantidade de álcool consumida. Em resumo, quanto mais álcool é ingerido, maiores são os problemas no desempenho sexual.

pexels-alex-green-5700204

Alex Green/Pexels

Portanto, se você valoriza sua vida sexual, é importante considerar os efeitos negativos do álcool e, se necessário, buscar ajuda para controlar o consumo. Este estudo destaca a importância de equilibrar o prazer de beber com os impactos potencialmente prejudiciais na intimidade.