Afinal, é biscoito ou bolacha?

Uma das discussões mais acaloradas no Brasil é a eterna dúvida sobre como chamar aquela deliciosa iguaria que acompanha o nosso cafezinho. Afinal, o correto é biscoito ou bolacha? Podemos iniciar esse "tribunal linguístico" buscando as origens e definições dessas palavras, bem como as peculiaridades regionais que tornam a escolha uma verdadeira polêmica que divide o nosso país, reporta o Mega Curioso.

Origens

Nosso ponto de partida são definições dos termos "biscoito" e "bolacha". Apesar de parecerem sinônimas, essas duas palavras têm suas próprias raízes e aplicações na língua portuguesa.

O termo "biscoito" vem da palavra francesa "biscuit" que, por sua vez, tem origem no latim "bis" e "coctus", significando "cozido duas vezes". Isso porque, nas primeiras receitas de biscoito, assavam grãos triturados e umedecidos com água duas vezes para aumentar a crocância e o tempo de conservação. Séculos se passaram e o modo de fazer biscoitos ganhou releituras.

Na antiguidade, os gregos criaram sua versão própria adicionando mel, leite e canela ao pão egípcio. No século XVII, a popularização do biscoito na Europa levou à sua industrialização e novas preparações com essências e chocolate para atrair mais consumidores.

Por outro lado, "bolacha" também vem do latim, na junção de "bolo" ("bulla", objeto esférico) com o sufixo "acha" (diminutivo). Os termos "cookie" e "cracker", em inglês, também possuem o mesmo significado, porém a origem vem do termo holandês "koekje".

No português, a bolacha está associada a produtos mais finos e secos, como as de água e sal, por exemplo. Enquanto os biscoitos são mais relacionados aos produtos recheados ou com sabores doces.

Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que vale é a Resolução nº 263 de 2005. Biscoito e bolacha são definidos igualmente como "produtos obtidos pela mistura de farinha(s), amido(s) e/ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Podem apresentar cobertura, recheio, formato e textura diversos".

O que é mais falado?

Se considerarmos os primeiros registros dos termos na língua portuguesa, biscoito lidera essa disputa. Segundo os historiadores, a palavra "biscoutos" é usada desde 1317, ao passo que bolacha surge 226 anos depois, em 1543.

De todo modo, a escolha entre biscoito e bolacha é bem definida no setor industrial. Para Claudio Zanão, presidente executivo da ABIMAPI, "existe uma diferença regional e cultural para o uso das palavras, gerando até uma brincadeira saudável entre a população. De todo modo, nós, representantes da indústria, utilizamos o termo biscoito".

Qual é o certo?

Para a alegria (ou decepção) geral da nação, tanto biscoito quanto bolacha são termos corretos no contexto da língua portuguesa. O uso de ambos se dá conforme a localização geográfica e a preferência pessoal de quem está falando. Mas isso não colocará fim à polêmica.