Acusado de agressão sexual contrata assassinos para matar vítima de 17 anos, diz polícia

Isabella Scavelli, de 17 anos, procurou a Delegacia do Condado de Hernando na Flórida (EUA) em 6 de fevereiro, alegando que Lenard White, um homem de 36 anos que usa múltiplos nomes, a havia agredido sexualmente, reporta o New York Post. Agora, White é acusado de pagar a Keshawn Woods, de 22 anos, e Sheldon Robinson, de 21 anos, para assassinar a adolescente, de acordo com a WFLA.

No dia seguinte, em 7 de fevereiro, Scavelli foi fatalmente baleada quatro vezes em sua casa, juntamente com sua mãe, que a acompanhara na denúncia, depois que dois homens bateram à porta da vítima e abriram fogo.

A mãe de Scavelli ficou gravemente ferida no tiroteio, disse o xerife do condado de Hernando, Al Nienhuis, durante uma coletiva de imprensa na semana passada.

"A bala que causou sua morte atingiu a parte inferior esquerda das costas, o que sugere que ela foi baleada pelas costas enquanto tentava se proteger", compartilhou o advogado do Distrito Médio da Flórida, Roger Handberg, durante a coletiva.

"Ela era uma boa garota com um futuro muito brilhante, e ver sua vida ser interrompida foi angustiante, para dizer o mínimo", afirmou Nienhuis na coletiva.

A polícia revelou que White, também conhecido como Len, Mike Williams e Stick, foi nomeado suspeito no tiroteio após a denúncia feita contra ele um dia antes. De acordo com a Fox 13, White viajou para a Geórgia na noite do tiroteio da adolescente. Unidades K9 foram enviadas para a casa logo após o tiroteio e encontraram um tênis Nike vermelho com DNA pertencente a Woods.

Robinson, de 21 anos, pediu ajuda para o assassinato, oferecendo US$5 mil e cocaína a qualquer pessoa disposta a ajudá-lo, de acordo com o HCSO. Woods concordou em participar do assassinato, revelou a polícia. Horas após o assassinato, as autoridades realizaram uma busca na casa de Woods e encontraram quase US$4 mil em dinheiro, além de uma arma e drogas ilegais.

assassinos

Uma caixa de munição 9 mm, que correspondia à encontrada no local do assassinato, foi encontrada após uma busca na residência de Robinson e um teste balístico foi realizado. Os investigadores encontraram a arma do assassinato enterrada no quintal de Robinson.

Nos meses seguintes, o escritório do xerife e o Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) iniciaram uma investigação conjunta, disse Nienhuis. A mãe de Robinson, Janet Williams, encontrou os outros US$6 mil usados para pagar pelo assassinato, mas não denunciou a descoberta às autoridades.

Williams foi acusada de fazer três declarações falsas em uma chamada gravada com seu filho e negou ter encontrado o dinheiro quando confrontada pelo ATF. White, o suposto mentor desse cruel plano de assassinato por encomenda, foi preso em 15 de fevereiro por acusações de agressão sexual apresentadas antes da morte da adolescente.

Os três homens foram indiciados por uma série de acusações, incluindo assassinato por encomenda, conspiração para cometer assassinato por encomenda, disparo de arma de fogo durante e em relação a um crime com violência que causou a morte e disparo de arma de fogo em prol de um crime violento.

White e Robinson devem comparecer ao tribunal em 9 de novembro. Se condenados, White, Robinson e Woods enfrentam prisão perpétua obrigatória ou a pena de morte. Williams, liberada sob condição de prisão domiciliária, enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão federal.