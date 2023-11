Acredite, estudo revela que uma noite mal dormida pode lhe deixar mais feliz

Perder uma noite de sono pode, na verdade, deixá-lo mais feliz, revela um estudo conduzido por pesquisadores dos EUA. A pesquisa demonstrou que a privação de sono por uma noite reprograma o cérebro, resultando em sensações de euforia.

Enquanto isso, a falta de sono aumenta temporariamente o desejo sexual e a agressividade, mas um efeito antidepressivo se mantém por vários dias, graças ao aumento do hormônio do bem-estar, a dopamina.

A professora Yevgenia Kozorovitskiy, da Universidade Northwestern, destacou: "descobrimos que a perda de sono induz um potente efeito antidepressivo e reconfigura o cérebro. Isso nos lembra como nossas atividades cotidianas, como uma noite sem dormir, podem alterar fundamentalmente o cérebro em questão de horas".

lukas-blazek-UAvYasdkzq8-unsplash

A recomendação do Serviço Nacional de Saúde (NHS) é que adultos tenham entre sete e nove horas de sono por noite. A privação regular de sono nessa quantidade pode aumentar o risco de diversos problemas de saúde, como doenças cardíacas, diabetes e demência.

Segundo o The Sun, a professora Kozorovitskiy ressaltou que a perda crônica de sono é bem estudada, com efeitos uniformemente prejudiciais amplamente documentados. No entanto, os efeitos da privação breve de sono, como um estudante que passa a noite acordado antes de um exame, são menos compreendidos.

O estudo, publicado na revista "Neuron", analisou os efeitos da privação de sono em camundongos. Os pesquisadores privaram os camundongos de sono e acompanharam seu comportamento, além de examinar seus cérebros para entender como isso os afetava.

andisheh-a-8yKPxJ9d-pU-unsplash

Os camundongos se mostraram mais ativos e demonstraram maior comportamento sexual após a privação de sono. Seus cérebros apresentaram um aumento na dopamina, o hormônio responsável por sensações de prazer, satisfação e motivação. Esse hormônio também alterou partes do cérebro que prolongaram a sensação de felicidade por vários dias.

Os pesquisadores sugerem que esse efeito pode ter evoluído para ajudar a combater predadores na natureza, mas alertam contra a privação regular de sono como meio de melhorar o humor. A professora Kozorovitskiy concluiu: "o efeito antidepressivo é passageiro, e sabemos da importância de uma boa noite de sono. Seria mais aconselhável ir à academia ou fazer uma caminhada agradável. Esse novo conhecimento é mais relevante quando se trata de escolher o antidepressivo adequado para uma pessoa".