“A coisa mais feia que eu já vi”: mulher encomendou um bolo dos “Minions” e o terrível resultado se tornou viral

Após o lançamento em 2010 do filme de animação “Meu Malvado Favorito”, os “Minions” se tornaram um dos personagens favoritos das crianças. Por isso, é normal que alguns pequenos decidam comemorar seus aniversários com temática deles, e até mesmo com bolos com seus rostos.

Isto é o que aconteceu a uma família, onde uma mãe encomendou um bolo com o rosto de um Minion, pois o design que ela tinha visto era fofo e bonito. Mas o resultado foi inesperado.

O horrível bolo dos “Minions” que se tornou viral nas redes

A mulher de 25 anos enviou uma imagem do Pinterest com o bolo que desejava. No entanto, o resultado deixou-a completamente indignada.

“Acabei de comprar o bolo de Minion para meu filho no HEB e é a coisa mais feia que já vi na minha vida”, explicou a mãe.

Mas o bolo finalmente não se parecia em nada com o desenho e também não com os simpáticos "Minions".

“O que é isso? Onde estão meus Minions? Por que é verde? O que aconteceu com os círculos de óculos?”, ela se perguntou através do TikTok.

O vídeo registrou mais de 15 milhões de reproduções e se tornou viral, onde os usuários concordaram com ela sobre o quanto o bolo era horrível.