TikToker revela: nunca confie num cofre de hotel; veja por que

Um usuário do TikTok chocou viajantes ao revelar um suposto método secreto que pode desbloquear e redefinir qualquer cofre de hotel codificado, colocando em risco itens preciosos e dinheiro, reporta o New York Post.

Leo Lenier, residente de Las Vegas (EUA), deixou os viajantes desconcertados ao revelar esse método em um vídeo viral que já foi visto mais de 1,7 milhão de vezes no TikTok. Ele demonstra como é possível abrir um cofre de hotel supostamente seguro, mesmo quando trancado com uma combinação pessoal.

Lenier coloca um ferro de passar roupa de hotel dentro do cofre digital, cercado por notas de US$ 100, e fecha a porta. Ele destaca que o cofre exibe a mensagem de que está fechado e travado, dando a sensação de segurança aos viajantes.

"Você pensa que, trancando-o no cofre e definindo sua própria combinação, estará seguro", diz ele no vídeo. Ele, então, demonstra como qualquer pessoa pode abrir o cofre facilmente, desde que saiba como fazê-lo.

"Basta que alguém entre e pressione o botão de bloqueio duas vezes - você vê a palavra 'super'?", diz ele, enquanto a palavra aparece na tela do código. "Agora, tudo o que você precisa fazer é pressionar '0' seis vezes, e ele se abre", revela Lenier, enquanto a porta do cofre se abre. "Isso não parece muito seguro", conclui.

A revelação deixou os usuários do TikTok perplexos e preocupados com a segurança de seus pertences durante as viagens. Alguns começaram a repensar como proteger seus itens valiosos.

Tal revelação levantou questões sobre o que é realmente seguro quando se está de férias. Alguns usuários comentaram sobre a necessidade de encontrar alternativas para guardar seus objetos de valor, em vez de confiar apenas nos cofres de hotel.

Além disso, alguns viajantes compartilharam suas próprias experiências com cofres de hotel, mencionando que os técnicos do hotel podem facilmente redefinir os códigos em caso de esquecimento.

Outros usuários relataram que o método de Lenier não funcionou em seus hotéis, sugerindo que a vulnerabilidade pode ser específica para determinados modelos de cofres.

Embora essa revelação tenha gerado preocupações legítimas sobre a segurança de pertences em hotéis, é importante lembrar que a maioria dos estabelecimentos se esforça para fornecer cofres seguros para seus hóspedes. Mesmo assim, os viajantes devem estar cientes das limitações dos cofres e considerar alternativas para proteger seus objetos de valor durante as viagens.