Sucesso com banho em cereais: R$ 800 mil em 24 horas

Renae Erica, de 19 anos, e sua irmã Julie, de 21 anos, decidiram inovar e vender o leite de seu banho com cereais para seus fãs. Surpreendentemente, a empreitada se mostrou altamente lucrativa, com as irmãs afirmando terem arrecadado R$800 mil em apenas 24 horas, de acordo com o DailyStar.

As duas modelos, que juntas contam com 279 mil seguidores, tiveram a ideia criativa enquanto pensavam em conteúdo diferenciado para compartilhar com seu público. O plano consistiu em tomar um banho de imersão em uma banheira repleta de leite e cereais, vestindo apenas biquínis.

Elas afirmam ter vendido 100 frascos do produto, além de presentear outros 100. Renae, natural da Austrália, revelou: "eu queria satisfazer meus apoiadores e fãs, realizando seus desejos mais ousados".

Ela acrescentou: "realmente gosto de atender aos meus superfãs, então estruturamos isso com base no princípio do 'quem chegar primeiro, leva', para garantir que eles estivessem felizes e cientes de quanto valorizamos o tempo e a atenção deles".

No entanto, alguns fãs ficaram desapontados, pois a oferta era limitada. Para compensar, as irmãs fizeram uma pequena distribuição gratuita. Renae explicou: "alguns não conseguiram adquirir o produto, pois havia uma quantidade limitada? então fizemos uma distribuição gratuita para dar a outros a chance de experimentar".

Surpreendentemente, as despesas com leite e cereais foram relativamente baixas, estimadas em cerca de R$50 em custos de produção. Com um lucro de aproximadamente R$799.950, o produto esgotou em apenas 23 horas, graças às doações generosas dos fãs no OnlyFans.

Planos futuros

As irmãs planejam usar o dinheiro para viajar, se divertir e realizar trabalhos de caridade. E elas não estão sozinhas na busca por uma carreira incomum. A modelo Fenella Fox recentemente revelou ter arrecadado R$ 3 milhões exibindo seus pelos nas axilas online. No entanto, ela admite que há alguns aspectos negativos em sua carreira.

Este caso inusitado de empreendedorismo online demonstra como a criatividade e a conexão com os fãs podem se transformar em um sucesso financeiro surpreendente. Com as redes sociais e as plataformas de conteúdo adulto como o OnlyFans, as possibilidades de lucrar com ideias inovadoras parecem ilimitadas.