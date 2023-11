Segredo revelado para estender a vida dos golden retrievers

Os golden retrievers, conhecidos por sua simpatia e alegria, conquistam o coração de seus donos. Além de sua personalidade cativante, são considerados inteligentes, ágeis e fáceis de educar. No entanto, como todos os cães, eles demandam cuidados diários para garantir uma vida longa e saudável.

Em média, a expectativa de vida de um golden retriever varia entre 10 e 12 anos. No entanto, um novo estudo publicado na revista GeroScience trouxe descobertas intrigantes sobre a longevidade dessa raça tão popular, reporta o Mega Curioso.

Apesar de uma taxa de mortalidade considerável devido ao câncer, chegando a 65%, ainda existem exemplares que alcançam a impressionante idade de 15 ou 16 anos. Alguns até se tornam famosos por bater recordes de longevidade.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Davis, nos Estados Unidos, decidiram investigar o que estava por trás dessa diferença na expectativa de vida. O estudo analisou 304 golden retrievers, comparando o material genético dos mais saudáveis com aqueles que não atingiram os 12 anos.

A descoberta mais notável foi a ligação do gene HER4 (ou ERBB4), pertencente a uma família de proteínas bem conhecida, com um aumento de quase dois anos na expectativa de vida dos golden retrievers que o possuíam. Isso abriu a perspectiva de que esse gene pode desempenhar um papel crucial na longevidade da raça.

Além disso, os pesquisadores sugerem que essa variante do gene HER4 pode interagir mais com o estrogênio, o que pode ser benéfico principalmente para as fêmeas da raça. O coautor do estudo, Robert Rebhun, destacou um possível impacto na pesquisa do câncer em humanos:

"Se descobrirmos que esta variante do HER4 é importante na formação ou progressão do câncer em golden retrievers, ou se pode realmente reduzir o risco da doença nesta população predisposta a tumores malignos, isso pode ser algo que poderá ser usado em futuros estudos sobre câncer em humanos", explicou Rebhun.

No entanto, é importante notar que o estudo menciona a necessidade de coletar dados mais robustos, incluindo informações sobre castração e exposição hormonal dos cães ao longo de suas vidas, para entender completamente a influência desse gene. Futuras pesquisas devem esclarecer ainda mais o papel desse gene na longevidade dos golden retrievers.