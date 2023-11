Pai é criticado ao deixar a filha sozinha para ter férias românticas com a esposa

Um homem buscou apoio no Reddit depois de revelar os motivos que o fizeram querer deixar a filha para trás em uma viagem de férias. Para ele, a viagem que marcava a celebração de seus 40 anos de casamento deveria ser somente entre ele e a esposa.

Sem se identificar, o homem conta que sua filha e o marido decidiram se convidar para aproveitar as férias junto com eles e levar os filhos, de 9 e 5 anos. A princípio, ele se recusou a permitir, mas cedeu quando a esposa afirmou que poderia ser benéfico ter a filha e os netos curtindo a viagem com eles.

“Não fiquei animado com isso, mas quero fazer minha família feliz, e se minha esposa estava bem com isso, mesmo magoada por não ter uma viagem romântica, então seguimos com esse novo plano. Os nossos planos iniciais incluíam um lugar que não permitia a estadia de crianças, então mudamos para um resort com tudo incluso, e decidimos pagar pela nossa estadia e pela estadia de nossos netos, deixando a viagem da minha filha e genro por conta deles”.

“Porém, conforme a viagem foi se aproximando eu fui mudando de ideia. Nosso aniversário de 40 anos acontece uma única vez na vida e eu queria seguir com os planos originais. Nós podemos não ter condições de uma nova viagem em um bom tempo, e isso era algo que sempre quisemos fazer juntos”.

Ele decidiu agir sozinho

Seguindo seu coração, o homem decidiu fazer uma mudança de planos. Sem contar a esposa ou a filha, ele mudou novamente os planos de viagem, agendando passagens e estadia no local inicialmente escolhido por eles. A esposa só ficou sabendo disso um dia antes da viagem, enquanto o itinerário da filha, do genro e dos netos do casal não foi alterado e seguiu pago.

“Não foi uma decisão fácil e eu me sinto culpado, mas eu queria quer nosso aniversário de casamento fosse sobre nós”.

“Liguei para minha filha assim que chegamos ao hotel e ela ficou extremamente magoada. Ela esperava que eu e minha esposa ficássemos responsáveis pelos nossos netos para ela e o marido terem um tempo sozinhos. Agora ela precisará fazer tudo sem nossa ajuda. Eu desliguei o telefone quando o marido dela começou a gritar e fui aproveitar a minha viagem com minha esposa”.

“Nós todos voltamos de viagem no mesmo dia, mas minha filha está nos ignorando. Minha esposa disse que amou a nossa viagem, mas que ainda não gosta da forma como nossa filha está nos tratando. Eu não sei como me sinto após saber que minha filha e seu marido apenas estavam querendo nos usar de babá, mas eu estou errado em ter feito o que fiz?, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado.

“Qual parte do ‘viagem romântica de 40 anos de casados’ sua filha não entende? Você agiu corretamente”, comentou uma pessoa.

“Você não está errado, mas vocês precisam aprender a colocar alguns limites para sua filha”, finalizou outra pessoa.