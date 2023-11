Mulher espancada e esfaqueada pela filha e neta em ataque fatal

Uma terrível tragédia abalou a cidade de Sioux City, Iowa (EUA), nesta semana, quando uma avó, Suzette Occhibone, foi vítima de uma brutal agressão por parte de sua própria filha e neta. Os detalhes chocantes deste incidente sangrento foram revelados em documentos do tribunal, deixando a comunidade perplexa.

O incidente ocorreu no apartamento da vítima, onde Jessica Bino, de 32 anos, e Angela Bino, com 59 anos, atacaram sua própria parente após uma acalorada discussão. Segundo informações da polícia, a discussão entre Jessica Bino e Occhibone na sala logo se tornou violenta, quando Angela Bino se uniu ao confronto.

Cadeia do Condado de Woodbury

Documentos judiciais indicam que a discussão verbal se transformou em um violento confronto físico, com ambas as agressoras espancando a idosa com seus punhos. Angela Bino, de acordo com seu depoimento à polícia, teria agarrado um castiçal de vidro, golpeando a vítima no rosto e nos braços com um martelo.

Enquanto isso, Jessica Bino teria ido até a cozinha e pego uma faca de açougueiro, infligindo múltiplos golpes na cabeça, peito e rosto da vítima. O relato destes eventos é perturbador e assustador.

Testemunhas relatam ter visto mãe e filha tentando se livrar dos restos mortais da avó, tentando colocá-los no porta-malas de um veículo Buick LeSabre prateado, em torno da meia-noite. A terrível descoberta do corpo de Suzette Occhibone levou à intervenção da polícia de Sioux City, que prendeu as duas mulheres no local, informou o NYPost.

Ambas, Jessica e Angela Bino, agora enfrentam acusações de assassinato em primeiro grau e estão detidas sob fiança de US$ 500 mil cada uma, enquanto as autoridades continuam a investigar este chocante e triste acontecimento que abalou a comunidade de Sioux City.