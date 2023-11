Mulher envenena namorado horas após descobrir que ele planejava terminar com ela

Uma mulher foi acusada de envenenar fatalmente seu namorado com anticongelante após descobrir que ele planejava romper o relacionamento, logo após herdar uma grande fortuna. O trágico incidente ocorreu em Minot, Dakota do Norte (EUA), e chocou a comunidade local, de acordo com o Mirror.

De acordo com o Departamento de Polícia de Minot, Ina Thea Kenoyer, de 47 anos, é acusada de assassinar seu namorado, Steven Riley Jr., de 51 anos. Os registros policiais revelam que testemunhas relataram que Riley ficou gravemente doente quando se encontrou com um advogado em 3 de setembro para receber a herança.

No dia seguinte, Kenoyer ligou para o 911, e paramédicos encontraram Riley inconsciente. Ele foi hospitalizado, mas infelizmente, faleceu em 5 de setembro. Após investigações, Kenoyer foi acusada de homicídio com uma das acusações mais graves em Dakota do Norte, conhecida como AA felony.

Ela alegou que tinha direito a parte da herança de Riley como sua esposa em união estável e planejava dividir o dinheiro, estimado em cerca de US$30 milhões, com o filho dele. Atualmente, Kenoyer está detida sem direito a fiança no Centro de Detenção do Condado de Ward e optou por se defender, de acordo com registros judiciais.

O laudo de autópsia revelou que a causa da morte de Riley foi envenenamento por ingestão de anticongelante, o que levou a polícia a suspeitar de motivos financeiros por trás do crime. As investigações continuam em andamento.

Facebook

Kenoyer, antes de ser acusada, publicou uma série de mensagens confusas no Facebook, alegando que Riley havia tirado a própria vida. Em uma postagem três dias antes de sua prisão, ela disse: "para o Shafer que quase me atropelou, não sou casada, olá querido, gostaria de estar procurando alguém, mas não, sou uma mulher de um homem só, pessoa gentil, e Steve Riley é o único homem que eu quis".

O filho enlutado de Riley expressou sua tristeza no Facebook, dizendo: "descanse em paz, pai? Eu tinha a sensação de que era ela, com tudo o que aconteceu, mas eu gostaria que tivéssemos feito planos para nos ver mais cedo. Espero que ela receba o que merece por tirá-lo deste mundo".