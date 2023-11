Mulher de 75 anos busca a Justiça para colocar os filhos de 42 e 40 anos para fora de casa

Uma mulher de 75 anos de idade precisou chegar a extremos para conseguir que os filhos, de 42 e 40 anos, deixassem sua casa na Itália. Sem esperança de vê-los buscar pela própria independência, ela decidiu acionar a Justiça para emitir uma ordem de despejo contra os dois.

Conforme publicado pelo Meganoticias, o caso em questão chocou a imprensa internacional depois que a decisão da Justiça italiana foi divulgada.

Segundo informações da agência de notícias ANSA, os homens foram rotulados pela mãe como parasitas, pois eles tinham emprego e se recusavam a ajudá-la nas tarefas de casa ou até mesmo a auxiliar no sustento da casa.

A mulher, aposentada e separada do pai dos filhos, acabava precisando usar toda a sua pensão para manter as despesas da casa em dia e arcar com os gastos com alimentação.

Eles foram obrigados a sair

Antes de acionar a Justiça, a mulher explica que tentou pedir diversas vezes para os filhos saírem de casa, no entanto ela não teve sucesso, já que os homens se recusaram a sair de casa.

Em conversa com os veículos de imprensa, ela afirmou que “nenhum dos dois quer saber de nada”.

Com isso, ela decidiu entrar com um processo na Justiça e acabou saindo dos tribunais com uma ordem de despejo. A juíza Simona Caterbi, do Tribunal da Comarca do Paiva, determinou que os dois homens têm até o dia 18 de dezembro para saírem da casa da mãe.

Segundo a juíza, a permanência deles na casa da mãe não é justificável, uma vez que “a criança não pode mais esperar que os pais continuem com a obrigação de alimentá-las após uma certa idade”.

Não é difícil de imaginar que os homens não gostaram nada do resultado. Diante da decisão, eles contrataram um advogado para tentar impedir o despejo. Para isso, eles alegam que os pais são obrigados por lei a cuidar dos filhos pelo tempo que for necessário.