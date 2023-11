Homem é criticado por se recusar a comprar comida para a ex

Um homem decidiu desabafar no Reddit depois de ser duramente criticado por sua ex esposa. Segundo ele, a mulher se irritou quando recebeu uma negativa a um pedido por dinheiro para comprar comida.

Sem se identificar, o homem revela que ele e ex se separaram quando os filhos ainda eram pequenos. As crianças, hoje com 12 e 15 anos, moram parte do tempo com a mãe e outra parte com o pai devido a guarda compartilhada.

Segundo o homem, após a separação sua ex se casou novamente e ele seguiu pagando pensão alimentícia para os filhos conforme a lei.

“Ela se separou novamente e recentemente me ligou para saber se eu podia ajudá-la com um pouco de comida. Ela disse que estava sem dinheiro e basicamente implorou por ajuda. Eu disse que conversaria com minha companheira e retornaria a ligação”.

“Como temos um freezer cheio de carne de caça e uma despensa bem abastecida, decidimos ajudá-la. Liguei para ela e disse que ela podia passar aqui para pegar os mantimentos e aí as coisas ficaram estranhas, pois ela disse que não queria compras, mas sim dinheiro para pedir comida pronta”.

Ele se recusou a ajudar

O homem então explica que disse a ex que poderia ajudá-la somente com os mantimentos e que não daria dinheiro para ela comprar comida pronta uma vez que estava oferecendo duas semanas de carnes e vegetais.

“Ela me chamou de idiota por querer dar a ela as ‘minhas sobras’. Quero que meus filhos comam bem. Os dois caçam e meu filho mais velho cozinha muito bem, então pensei que estava fazendo o que ela pediu “.

“Mandei uma mensagem para meus filhos e pedi a eles para avisarem se precisassem de algo. Eles disseram que tinha comida em casa e que ela apenas precisaria cozinhar. Mas também falaram que adorariam um dos meus assados de alce”.

“Por outro lado, minha ex está dizendo que estou tentando manipula-la para se comportar como uma dona de casa e que me recusei a comprar comida para meus filhos. Eu não acho que fiz isso, mas eu errei?”, questiona o homem.

Leia também: ‘Estou agindo da forma que eles me ensinaram’, diz filho ao ser repreendido pelos pais

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente ao tomar suas decisões.

“Você não está errado. Pelo contrário, você foi extremamente generoso. Sua ex está falando mal de você enquanto você não deve nada a ela”, comentou uma pessoa.

“Você está certo! Não tem motivo para dar dinheiro a sua ex. Ela pediu ajuda com comida e você ofereceu comida”, finalizou outra pessoa.