Espiões da KGB são condenados por usar identidades de bebês

Um casal suspeito de ter ligações com a ex-KGB, foi condenado no Havaí nesta semana por conspiração, fraude de passaportes e roubo de identidade. Walter Primose, veterano da Guarda Costeira, e sua esposa, Gwynn Morrison, ambos na casa dos 60 anos, foram condenados por uma chocante história de identidades falsas que durou décadas, de acordo com o NYPost.

Durante o julgamento, o juiz se referiu a eles pelos nomes que preferiam ou haviam roubado: Bobby Edward Fort e Julie Lyn Montague, que eram, na verdade, os nomes de bebês que faleceram no Texas quando o casal ainda morava lá.

O mais surpreendente é que Primose utilizou sua identidade falsa para ingressar na Guarda Costeira, tornando-se, assim, 12 anos mais jovem do que realmente era. Além disso, ele usou essa identidade para obter carteiras de motorista, passaportes e até credenciais para o Departamento de Defesa, onde trabalhou como contratado de defesa, com acesso a informações sigilosas.

Um antigo colega de escola no Texas relatou que o casal havia decidido mudar seus nomes para escapar de uma dívida considerável, que havia levado à perda de sua casa por execução hipotecária, conforme confirmado pelo Departamento de Estado.

O caso chamou a atenção no ano passado, quando os promotores exibiram imagens do casal vestindo uniformes que pareciam autênticos da KGB. Na época, o procurador assistente dos EUA, Thomas Muehleck, alegou que Morrison tinha um "associado próximo" que vivia na Romênia quando ainda fazia parte do bloco soviético. Também levantaram a possibilidade de que o casal pudesse ter outras identidades.

No entanto, posteriormente, os promotores recuaram da teoria de espionagem, quando os advogados do casal insistiram que eles haviam usado os casacos apenas por diversão.

O casal enfrentará sentença em março do ano que vem, com penas máximas de dez anos por declarações falsas na aplicação e uso de passaportes, até cinco anos por conspiração e termos consecutivos obrigatórios e mais de dois anos por roubo de identidade.