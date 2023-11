Corpo de jovem é encontrado em freezer e pais são presos

Os novos proprietários de uma casa no Alabama (EUA) viveram momentos chocantes ao encontrar o corpo de um jovem de 19 anos, Logan Michael Halstead, escondido em um freezer no quintal da propriedade. Essa descoberta macabra levou à prisão dos pais do adolescente, Michael Shane Halstead, 44, e Karen Tysinger Halstead, 43, acusados de abuso de cadáver.

A terrível descoberta aconteceu quando os novos proprietários estavam fazendo a limpeza da propriedade em uma manhã de domingo. Eles tropeçaram em um antigo freezer que guardava o corpo em estado de decomposição de Logan Halstead, como informou o Gabinete do Xerife do Condado de Henry em um comunicado à imprensa.

O peso do freezer tornou impossível levantá-lo, e foi somente durante a limpeza que os proprietários encontraram uma mão humana, segundo o xerife Eric Blankenship ao AL.com.

A família do adolescente havia alugado a casa, mas havia se mudado mais de um mês antes de o proprietário vendê-la. Essa descoberta macabra levanta muitas questões sobre o que aconteceu durante esse período.

O xerife Blankenship enfatizou a tristeza da situação, classificando-a como uma "situação muito trágica", e afirmou que as investigações continuam em andamento para descobrir a verdade por trás desse incidente. As informações serão divulgadas à medida que o caso avança.

De acordo com informações da WTVY, Logan Halstead sofria de problemas médicos, incluindo espinha bífida. O pai do jovem alegou ter tido um episódio maníaco e não se lembrar de como o corpo do filho foi parar no freezer, afirmando que sua esposa não estava envolvida no ocorrido.

Em um episódio ainda mais perturbador, Michael Halstead teria informado às autoridades de outro departamento de polícia sobre os restos mortais abandonados de seu filho no início deste mês. No entanto, as autoridades não conseguiram localizar o corpo durante a busca, conforme fontes relataram à WTVY.

Essa descoberta trágica levanta muitas perguntas sobre os eventos que levaram a essa situação e sobre o estado mental e emocional dos pais do jovem. À medida que a investigação prossegue, mais detalhes sobre esse perturbador caso devem surgir.