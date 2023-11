Comissário é pego filmando por debaixo das saias de passageiras em voo da Aeromexico

Em um vídeo que causou indignação online, um comissário de bordo foi flagrado usando o telefone para filmar por baixo da saia de uma mulher enquanto ela embarcava em um avião da Aeromexico. Ele aparentemente deslizou a câmera de seu telefone, que estava voltada para cima, pelo chão enquanto a mulher passava para embarcar no avião, de acordo com o DailyStar.

Testemunhas afirmam que o comissário tentou encobrir o ato chocante, fingindo examinar um objeto no chão. Ele manteve a cabeça baixa enquanto revirava o conteúdo de uma gaveta, que parecia conter mini garrafas de álcool, ao mesmo tempo em que deslizava o telefone para filmar por baixo da saia da passageira, sem olhar para ela.

No entanto, o homem, que supostamente trabalhava em um voo da Aeromexico, não percebeu que estava sendo gravado por outro passageiro. A pessoa que gravou o vídeo enviou o conteúdo para um jornalista, alegando que a mulher no vídeo não foi a primeira a passar por isso durante o voo, mas foi a primeira a ser capturada em vídeo.

O repórter informado compartilhou o vídeo online com a legenda: "aconteceu na #Aeromexico, as mulheres devem estar livres de assédio sexual. A pessoa que gravou o vídeo me enviou a mensagem: 'Ximena, bom dia! Sinto muito incomodar você, queria enviar essa informação, aconteceu neste momento'".

Comunicado oficial

Aeromexico Promete Investigação: a companhia aérea Aeromexico emitiu um comunicado informando que abrirá uma investigação. Um porta-voz declarou: "a Aeromexico, em acordo com a Associação Sindical de Comissários de Bordo da Aviação Mexicana (ASSA de Mexico), lamenta o que aconteceu e reitera que nenhum comportamento inadequado será tolerado em suas operações".

"Upskirting" é a prática de tirar fotografias e vídeos não consensuais debaixo da roupa de uma pessoa, geralmente para capturar imagens de sua roupa íntima ou até mesmo de suas genitálias. Isso é ilegal na Inglaterra e no País de Gales, em partes da Europa, Ásia e alguns estados dos Estados Unidos.

Este incidente chocante serve como um lembrete da importância de combater o assédio sexual em todas as formas e reforça a necessidade de vigilância por parte dos passageiros e das autoridades para garantir um ambiente seguro durante as viagens aéreas.