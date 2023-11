Casal penalizado por tratamento desumano de filho adotivo

Um casal dos EUA foi multado em US$28 mil por um tribunal em Uganda, após se declarar culpado de crueldade infantil e "tratamento desumano" de seu filho adotivo de 10 anos com necessidades especiais.

Nicholas e Mackenzie Spencer, naturais da Carolina do Sul, aceitaram as acusações como parte de um acordo judicial que evitou acusações mais graves de tráfico de crianças e tortura, que poderiam resultar em prisão perpétua, diz o Mirror.

Caso

O casal foi denunciado por sua babá em dezembro passado por submeter o menino a condições desumanas, incluindo fazê-lo dormir em uma plataforma de madeira e alimentá-lo com comida fria. O menino, que também é HIV+, viveu com o casal por dois anos antes de serem presos.

Parents fined £23,000 for inhumane treatment of 10-year-old foster childhttps://t.co/s2VnyrZYp0 pic.twitter.com/Kgf67ixon6 — Mirror World News (@MirrorWorldNews) November 1, 2023

Nicholas e Mackenzie Spencer já cumpriram uma sentença de dois meses de prisão. Além da multa, foram ordenados a pagar uma indenização de 100 milhões de xelins ugandenses (US$28 mil) à vítima.

No entanto, ativistas dos direitos das crianças no Uganda criticaram a sentença, considerando-a uma paródia da justiça. Pedem uma revisão mais rigorosa dos candidatos a adoção para evitar casos de abuso infantil, especialmente em adoções internacionais, que permanecem controversas no país.