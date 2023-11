Vídeo: mochila de cantor pega fogo em voo em Nova York

Passageiros de um voo da companhia JetBlue saindo do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, sentido Flórida, nos Estados Unidos, tomaram um susto na última semana quando uma mochila pegou fogo pouco tempo antes da aeronave decolar.

O objeto pertencia ao cantor Jimmy Levy, de 25 anos, que já estava sentado e com cinto apertado quando sentiu a mochila aquecendo e em seguida a viu pegando fogo.

“Fui despertado por uma onda repentina e assustadora de calor que parecia atingir o meu rosto”, disse o cantor gospel conhecido por participar da 18ª temporada do reality “American Idol” ao NY Post.

“Minha mochila, que inicialmente estava debaixo do meu assento, agora em uma bola de fogo flutuante. Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida”, explicou ele, que publicou sobre o acidente no Instagram.

Assista ao vídeo em que é possível notar os comissários de bordo jogando água na mochila:

Ele começou a pisar na mochila para apagar as chamas, mas por sorte teve ajuda dos comissários do voo que apagaram o fogo com água mineral. Ninguém saiu ferido, mas o rapaz disse que ficou com algumas queimaduras nas mãos.

As chamas foram causadas por um carregador portátil que estava dentro da mochila e acabou explodindo devido a um super aquecimento.

Após o incidente, os passageiros à bordo foram transferidos para outro avião.

“Com ajuda da tripulação e água, o fogo foi contido. No entanto, devido à gravidade da situação, todos foram obrigados a evacuar o avião para uma investigação aprofundada”, disse Jimmy.

