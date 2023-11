TikToker revela o melhor jeito de fazer Toad in the Hole e economizar tempo

Um entusiasta da culinária decidiu testar o método mais eficaz para cozinhar o clássico prato inglês Toad in the Hole, usando uma air fryer e um forno convencional. O Toad in the Hole é um prato tradicional que combina salsichas e massa de Yorkshire, geralmente servido com molho e legumes. Embora seja uma refeição querida por muitas famílias, a forma de prepará-la pode variar, de acordo com o Mirror.

Um usuário do TikTok, conhecido como Jim, compartilhou sua abordagem inovadora para fazer o 'Toad in the Hole'. Em um vídeo curto, ele comparou o uso da air fryer e do forno convencional para preparar esse prato. A ideia era descobrir qual método oferecia o melhor resultado.

No vídeo, Jim demonstrou como preparar a massa, usando 200ml de leite, 200ml de ovos, 200ml de farinha e uma colher de sopa de óleo. Ele então despejou a mistura sobre duas salsichas, colocadas em uma bandeja da air fryer. Em seguida, repetiu o processo em uma forma própria para forno.

Os resultados, segundo Jim, foram surpreendentes. Ambos os métodos culminaram em pratos deliciosos, mas a air fryer se destacou por sua rapidez. Ele concordou com um comentário que dizia: "ambos são bons, mas se eu tivesse que escolher, seria o forno".

O vídeo de Jim ganhou mais de 19 mil curtidas e centenas de comentários, dividindo as opiniões dos usuários das redes sociais. Alguns questionaram o uso de óleo na air fryer, enquanto outros afirmaram que preferiam usar o forno devido ao tamanho do prato.

Houve também elogios à versão preparada na air fryer, com comentários como "parece delicioso!" e "hummm!" Alguns sugeriram que Jim deveria abrir um restaurante com essa ideia criativa.

A discussão entre os defensores do forno e da air fryer continua, mas fica claro que há várias maneiras de preparar o Toad in the Hole e que cada uma delas pode ter seus próprios méritos. O importante é que você pode escolher o método que melhor se adapte ao seu gosto e estilo de culinária.