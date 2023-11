TikToker: é possível saber de que geração se é pelos pés

Phoebe Parsons, a anfitriã do podcast FIT(ish) e pertencente à geração millennial, acredita ter descoberto um método infalível para distinguir entre millennials e a geração Z. Surpreendentemente, a chave para essa distinção está nos pés de uma pessoa, de acordo com o NYPost.

"Gen Z usa exclusivamente meias altas, enquanto os millennials ainda preferem as meias curtas", explicou Parsons em um vídeo postado no TikTok. Em sua gravação, ela mostrou que estava usando meias curtas, confirmando sua identificação com a geração millennial.

Embora por um tempo as meias curtas e invisíveis tenham sido o padrão, as meias curtas começaram a ressurgir em 2020. Alguns momentos nas passarelas da moda apresentaram meias longas brancas no início daquele ano, mas a tendência realmente decolou quando as pessoas estavam em casa durante o auge da pandemia, evitando roupas e sapatos "reais".

A Gen Z adotou essa tendência como parte fundamental de sua moda, enquanto muitos millennials ainda mantêm suas meias curtas.

Alguns millennials comentam que as meias curtas são ideais para alongar as pernas. Por outro lado, as meias longas são associadas à infância e fazem com que se sintam como crianças novamente.

A discussão entre as gerações se estendeu às redes sociais, com um internauta afirmando que a Gen Z não ousaria usar meias curtas se tivesse enfrentado o mesmo nível de bullying que os millennials enfrentaram.

As meias são um acessório de moda que, aparentemente, transcende gerações e gera debates animados. Enquanto a Gen Z abraça tendências de moda do passado, como calças desabotoadas, sutiãs à mostra, jorts (jeans curtos), vestidos sobre calças e roupas íntimas como parte do look, os millennials ainda mantêm seu amor pelas meias curtas.

É intrigante como algo aparentemente tão simples como o estilo das meias pode se tornar um indicador geracional. Enquanto a discussão sobre as preferências de meias continua, Phoebe Parsons e seu método de identificação de geração pelos pés certamente capturaram a atenção nas redes sociais.