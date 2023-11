Primeiro-ministro britânico sugere que pessoas devem abandonar empregos seguros

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, gerou controvérsia ao sugerir que as pessoas deveriam estar dispostas a abandonar empregos seguros em busca de empreender, durante uma conversa online com Elon Musk. Sunak afirmou que o Reino Unido deveria adotar a cultura empreendedora do Vale do Silício e encorajou uma mudança de mentalidade em relação ao risco e ao fracasso, de acordo com o Mirror.

"Como você transpõe essa cultura do Vale do Silício para o mundo, onde as pessoas não têm medo de abrir mão da segurança de um salário regular para começar algo e se sentir confortável com o fracasso?", indagou o primeiro-ministro. "Você tem que se sentir confortável com o fracasso e entender que faz parte do processo".

Essa declaração provocou uma reação imediata, com críticos apontando que Sunak está desconectado da realidade da maioria dos britânicos. Jonathan Ashworth, membro do Partido Trabalhista, comentou: "quão descolado está Rishi Sunak? Após 13 anos de governo conservador, o público enfrenta a pior crise de custo de vida da história e ele está gastando seu tempo dizendo a Elon Musk que deseja que as pessoas desistam de seus empregos e estejam prontas para o fracasso. Ele não faz ideia".

Sunak, que é uma das pessoas mais ricas a ocupar Downing Street, com uma fortuna estimada em 520 milhões de libras, foi criticado por sua aparente falta de compreensão das dificuldades financeiras enfrentadas pela população.

Elon Musk, por sua vez, aproveitou a oportunidade para discutir o papel da inteligência artificial (IA) na economia futura. Ele previu que a IA terá a capacidade de realizar a maioria das tarefas, levantando questões sobre o futuro do trabalho. O empresário alegou que a IA poderia "criar um futuro de abundância, onde não haverá escassez".

Sunak, ao questionar a motivação das pessoas na ausência de empregos, expressou preocupações sobre o impacto da IA. Musk alegou que a IA é "como um gênio mágico" capaz de conceder desejos, mas destacou a necessidade de encontrar significado na vida quando a tecnologia assumir muitas funções.

Embora haja entusiasmo em relação à IA, Elon Musk reconheceu que ela apresenta riscos, com cerca de 20% sendo considerados negativos. Ele expressou preocupações sobre a capacidade de controlar essa tecnologia avançada e a necessidade de direcioná-la de maneira benéfica para a humanidade.

O primeiro-ministro britânico reiterou a importância de abordar os riscos da IA e destacou a responsabilidade dos líderes em proteger as pessoas em meio a debates sobre seu potencial impacto, comparando-o à escala de ameaças como pandemias e guerra nuclear.