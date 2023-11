Noiva dança com o pai em casamento emocionante após ser abandonada no altar

Uma noiva, Kayley Stead, compartilhou imagens de um momento comovente durante seu casamento, onde ela dançou com seu pai e aproveitou ao máximo seu grande dia, apesar de ter sido deixada no altar por seu noivo. O casamento aconteceu em 15 de setembro do ano passado no Oxwich Bay Hotel em Gower, Swansea, País de Gales, diz o Mirror.

Fugiu

A história comoveu a todos, já que Kayley descobriu que seu parceiro de quatro anos não compareceria ao casamento. Sua futura sogra teve que dar a notícia de que ele havia fugido.

Apesar da decepção e do gasto de R$85 mil nas celebrações, Kayley decidiu seguir com o casamento com o apoio de sua família.

Devastated bride goes ahead with party after groom stood her up on their wedding day 👏



[THREAD] 🧵 pic.twitter.com/4hynBdziAN — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) September 27, 2022

Ela compartilhou um vídeo no Facebook de sua primeira dança com seu pai, irmãos e padrinhos que estiveram ao seu lado. Kayley cantou "Good as Hell", de Lizzo, com sua festa nupcial e aproveitou cada momento do casamento, incluindo a refeição, discursos e fotos profissionais.

Mesmo sem o noivo, a noiva celebrou seu dia cercada de amor e apoio de amigos e familiares. Agora, Kayley está aceitando o que aconteceu, morando sozinha e com a lua de mel cancelada. Seus amigos criaram uma página GoFundMe para tentar recuperar parte do dinheiro gasto no casamento.