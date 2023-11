Mulher é surpreendida por criatura misteriosa enquanto alimentava tartarugas em rio

Uma mulher que alimentava pacificamente as tartarugas teve que correr para longe da margem do rio depois que uma "criatura misteriosa" avançou em sua direção, de acordo com o DailyStar.

No vídeo, compartilhado nas páginas de mídia social da Human Nature, a mulher é vista agachada à beira do rio, onde as tartarugas subiram à superfície para pegar comida de suas mãos. Os animais estavam tranquilamente aceitando a comida quando uma criatura desconhecida atacou.

A criatura misteriosa assustou as tartarugas, fazendo com que elas se debatessem na água enquanto corriam para se afastar. A mulher também se apressou em se afastar da margem, pois a cabeça da criatura apareceu na água, aparentemente procurando comida.

O vídeo, que obteve mais de 1,3 milhão de visualizações, tem a legenda: "oK, o que diabos foi isso??". Centenas de espectadores nas redes sociais, incluindo o Twitter, desde então, comentaram especulando sobre o que poderia ser.

Um usuário disse: "eu sei o que é um velociraptor quando vejo um!!!!" Outro sugeriu: "dragão d'água?". Um terceiro escreveu: "é como um híbrido de cobra e crocodilo".

Um quarto brincou: "ele estava tipo, onde diabos está minha mordida". Um quinto brincou: "o filhote de Lochness?!?". Outros até sugeriram que poderia ter sido uma "cobra" ou até mesmo um "Pokemon da vida real".

No entanto, a maioria das pessoas acreditava que era um lagarto monitor, escrevendo: "um lagarto monitor. Eles são ótimos nadadores". Outro acrescentou: "o lagarto monitor veio para aproveitar a situação e pegar um peixe".

O lagarto monitor asiático é uma espécie de lagarto nativa do Sul e Sudeste da Ásia, que geralmente reside em rios e florestas costeiras. Eles podem crescer de 1,2 a 2,1 metros de comprimento e podem pesar até 90 kg, tornando-os o segundo lagarto mais pesado do mundo, depois do dragão de Komodo.

Essas criaturas são carnívoras e têm uma dieta diversificada, que inclui peixes, sapos, roedores, aves, caranguejos e cobras. Além disso, já foram observadas consumindo tartarugas, além de crocodilos jovens e ovos de crocodilo.