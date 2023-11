Mãe e padrasto surtam com adolescente após ela marcar em salão de cabeleireiro: ‘Me chamou de imprudente’

Uma adolescente, de 16 anos de idade, compartilhou um relato no Reddit após sua mãe e padrasto desaprovarem sua atitude de marcar hora no salão de cabeleireiro sem a permissão. Por meio do usuário u/MoneyAcanthaceae2950, ela revelou ter ficado confusa com a reação da dupla.

“Marquei recentemente uma consulta de cabeleireiro sem o conhecimento ou autorização da minha mãe. Eu mesma cuidei de todos os preparativos, incluindo o pagamento do depósito, o transporte de ida e volta para o salão e até o próprio serviço”, iniciou o texto na rede social.

“Informei minha mãe sobre a reserva no dia seguinte e ela me perguntou como eu planejava chegar lá. Mencionei casualmente que pegaria um Uber. Bem, isso não a agradou e manifestou sua preocupação de que ‘eu era muito jovem’ para tal meio de transporte”, continuou.

Leia mais um relato:

Surto e sermão

De acordo com a jovem, sua mãe a acusou de ser imprudente no meio da discussão e deu um sermão na adolescente. A autora do relato ainda contou que seu padrasto pegou carona e passou a gritar com ela, alegando não ter crescido o suficiente.

“Honestamente, estou um pouco confusa aqui. Cuidei de todas as despesas, inclusive da viagem, e não tenho certeza de qual é o problema. É um pouco confuso para mim, só isso”, finalizou o texto na rede social.

“Parece que sua mãe pensa que pode controlá-lo se ela o convencer de que você não cresceu o suficiente para tomar suas próprias decisões. Ela está tentando desesperadamente manter você mais jovem, por quem ela poderia tomar decisões. Você está indo muito bem, siga em frente sabendo que os adultos não sabem necessariamente do que estão falando”, observou um internauta.

“Isso é bizarro. Você será um adulto legal em breve, mas aqui ela está tentando cuidar de você. Não há razão racional para sua reação”, disse outro.