Filha é criticada por não dar dinheiro à mãe e afirma: ‘Ela é narcisista’

Uma jovem buscou apoio no Reddit depois que uma situação envolvendo sua mãe acabou tomando contornos drásticos. Após se recusar a dar parte de seu pagamento para a mãe, ela foi duramente criticada e acusada de ser uma filha “ruim e egoísta”.

Em sua defesa, a jovem decidiu contar como o relacionamento entre ela e a mãe chegou a este ponto.

“Entre os meus 10 e 17 anos, minha mãe saia para festas e clubes toda noite e nunca nem se importava em deixar comida pra mim. Meu pai faleceu quando eu tinha 9 meses. Assim que completei 18 anos eu saí de casa para ter alguma liberdade e fui morar com meu noivo”.

“Atualmente somos nós dois e nossos gêmeos vivendo uma vida feliz e tranquila. Mas recentemente minha mãe apareceu por aqui pedindo por 2 mil dólares para pagar por uma bolsa que ela foi pega roubando e acabou perdendo. Eu me recusei a dar o dinheiro pois tenho minha casa para sustentar”, revela a jovem.

As coisas não pararam por aí

Seguindo com seu relato, a mulher conta que depois de se recusar a dar o dinheiro para a mãe, ela ficou irritada e saiu da casa.

No entanto, as coisas não pararam por aí e alguns dias depois ela retornou a procurar a filha.

“Ontem ela veio e pediu por 4 mil dólares. Novamente eu me recusei a dar o dinheiro a ela e disse que precisava do dinheiro para alimentar meus filhos. Ela começou a gritar e a exigir o dinheiro e eu a expulsei da minha casa. Ela agora fica me ligando a todo momento dizendo que eu sou uma filha ruim e egoísta. Eu agi errado?”, questiona a filha.

Leia também: Mãe faz filha pagar pelos danos causados ao vestido de debutante de sua irmã

Para os usuários do Reddit, ela não só agiu certo como também poderia ter tomado outras atitudes.

“Você pode bloquear ela e se ela aparecer novamente na sua casa, ameace chamar a polícia”, comentou uma pessoa.

“Você não deve qualquer quantia de dinheiro a ela! Eu sugiro que você nem mesmo explique os motivos de não poder dar o dinheiro a ela, só fale que não pode e pronto”, finalizou outra.