Empreendedorismo aos 78 anos: Conheça Dona Cecília e seus brigadeiros gourmet

No coração da movimentada Rua Vergueiro, na capital paulista, um espetáculo de empreendedorismo acontece diariamente entre às 16h30 e 22h. A protagonista desse show é Dona Cecília, uma idosa de 78 anos que montou uma barraquinha de brigadeiros gourmet em um ponto estratégico próximo a uma faculdade. Contrariando o estereótipo de que o empreendedorismo é para os jovens, Dona Cecília prova que a paixão e a comunicação são chaves para o sucesso, independentemente da idade.

Com 19 deliciosos sabores, incluindo churros, amendoim, bombom de nozes e bombom de coco, Dona Cecília encanta os passantes, que não resistem aos seus brigadeiros fresquinhos vendidos a R$4 cada. O segredo do seu êxito? Comunicação. Ela estabeleceu um forte vínculo com os jovens, atraindo estudantes da faculdade próxima, que se tornaram clientes fiéis.

Dona Cecília é uma mestra na arte de conversar e cativar pessoas, uma habilidade que se reflete em suas vendas crescentes. A idosa se orgulha de participar da vida dos jovens e de todos que passam por sua banquinha. Mesmo aos 78 anos, ela não pensa em parar tão cedo. O amor pelo que faz a impulsiona, e ela afirma que só pretende encerrar suas atividades “bem no finzinho da vida”.

Para expandir sua presença, Dona Cecília deu um passo à frente no mundo digital, investindo no Instagram, embora com algumas dificuldades iniciais. Determinada, ela brinca sobre sua jornada para se atualizar na plataforma, confiante de que vai superar os desafios. Seu entusiasmo é palpável, e suas vendas, que já eram impressionantes, aumentaram ainda mais após um vídeo viralizar na região.

O exemplo de Dona Cecília não apenas desafia estereótipos sobre empreendedorismo, mas também inspira gerações mais jovens a valorizar a experiência e a sabedoria que vêm com a idade. Seu comprometimento e paixão não apenas enchem o estômago dos clientes com brigadeiros deliciosos, mas também alimentam a esperança de que o empreendedorismo não tem limites de idade. Dona Cecília é mais do que uma vendedora de brigadeiros; ela é uma fonte de inspiração, uma prova viva de que o amor pelo que faz é a chave para o sucesso duradouro.

