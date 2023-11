Colômbia anuncia medidas de controle para os "hipopótamos da cocaína" de Pablo Escobar

No coração da Colômbia, a contagem de hipopótamos continua a crescer de forma alarmante, colocando um sério desafio para as autoridades locais. O governo colombiano decidiu agir para conter essa ameaça, uma vez que os "hipopótamos da cocaína" de Pablo Escobar viram sua população disparar.

Os animais são descendentes dos quatro que escaparam do zoológico particular de Escobar em Puerto Triunfo, há 30 anos. Agora, com quase 170 indivíduos e reprodução acelerada, o governo está lançando uma operação de controle, de acordo com o Mirror.

Segundo o anúncio feito pela ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Susana Muhamad, pelo menos 20 hipopótamos serão sacrificados neste ano como parte do plano de manejo. Além disso, está previsto um programa de esterilização e a possibilidade de enviar hipopótamos para outros países, como Índia ou Filipinas.

Muhamad enfatizou a complexidade do processo de esterilização, que pode levar entre seis e sete horas para cada indivíduo, e também os riscos envolvidos tanto para os médicos quanto para os animais.

A esterilização, embora importante, não é suficiente para controlar a população crescente. Portanto, o governo colombiano está implementando várias estratégias simultaneamente para enfrentar o problema.

O aumento na população de hipopótamos criou preocupações significativas, já que esses animais excretam substâncias tóxicas que podem prejudicar a vida selvagem local. Atualmente, estima-se que haja 166 hipopótamos na região, mas se a reprodução desenfreada não for contida, esse número poderá chegar a mil até 2035.

Os "hipopótamos da cocaína" têm uma origem curiosa, já que eram originalmente propriedade de Pablo Escobar, o famoso líder do cartel de drogas de Medellín, responsável por uma grande parcela do tráfico de cocaína para os Estados Unidos.

Agora, esses animais se tornaram um desafio inesperado para o governo colombiano, que está determinado a controlar sua população e minimizar os impactos ambientais e ecológicos decorrentes da sua presença.