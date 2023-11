Becky Holt, a “mulher mais tatuada da Grã-Bretanha”, faz novos procedimentos de estética

Becky Holt, a mulher mais tatuada da Grã-Bretanha, mais uma vez chamou a atenção de seus 154 mil seguidores no Instagram ao revelar sua mais recente transformação. A mãe de um filho, natural de Cheshire, é conhecida por exibir orgulhosamente suas tatuagens e não hesita em passar horas na cadeira do tatuador. No entanto, desta vez, Becky surpreendeu seus fãs com algo diferente, de acordo com o DailyStar.

Com um investimento de mais de R$150 mil em tatuagens ao longo de sua vida, Becky conquistou uma base sólida de admiradores nas redes sociais, onde compartilha suas atualizações frequentemente. Recentemente, ela revelou seus novos lábios preenchidos e procedimentos de Botox em uma publicação.

Na postagem desta semana, Becky escreveu: "ajustes e retoques da minha querida @peachybykiki. Lábios e Botox @kikisworld___." A selfie, compartilhada na quinta-feira, rapidamente acumulou mais de mil curtidas e comentários.

A peculiaridade da postagem foi que Becky apareceu sem maquiagem, revelando sua beleza natural, com suas tatuagens faciais em destaque. Ela já havia admitido que não faria mais tatuagens coloridas no rosto.

Becky possui tatuagens em forma de caligrafia na testa, desenhos geométricos no peito e tatuagens coloridas que se estendem por suas pernas. Além disso, é conhecida por ser bastante aberta sobre procedimentos cirúrgicos que realizou.

Aos 20 anos, passou por sua primeira cirurgia, um aumento de seios para acentuar suas curvas. Desde então, Becky também fez uma cirurgia de aumento de mama e uma rinoplastia. Ela é frequentemente vista fazendo Botox e admite adorar o efeito de deixar sua pele "mais suave".

Desde a publicação da selfie sem maquiagem, Becky recebeu muitos comentários, com os fãs elogiando sua beleza. Alguns incluíram: "tão linda", "seu rosto é literalmente perfeito" e "deslumbrante". Recentemente, ela também fez retoques em suas tatuagens nas nádegas e as exibiu de maneira elegante, usando uma tanga.

Becky posou de costas, usando uma camiseta branca e uma tanga. Em outra foto, ela apareceu de frente, complementando o visual com maquiagem impecável. Becky Holt continua surpreendendo seus seguidores, mostrando que sua paixão por transformações estéticas está longe de diminuir.