Vídeo flagra momento em que tamanduá acerta ‘lapada’ em onça furiosa e felino toma atitude

Um novo registro flagrou o momento em que um tamanduá acerta um ‘lapada’ em uma onça furiosa e o felino acaba tomando uma atitude.

O registro foi compartilhado no Twitter pelo perfil @ruzzibarbara.

“Onça-pintada tomando uma lapada de tamanduá-bandeira”, detalhou.

No entanto, a onça-pintada acabou conseguindo abocanhar o animal e ele virou jantar do felino depois do ataque.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários. Confira registro impressionante:

onça-pintuda tomando uma LAPADA de tamanduá-bandeira pic.twitter.com/DisYEOUm5y — Ecóloga de Gato (@ruzzibarbara) October 27, 2023

Vídeo flagra abraço mortal de sucuri de 5 metros que sempre ronda a mesma região

Em outro registro impressionante, no rio Sucuri, em Bonito (MS), a 283 km de Campo Grande, o experiente guia de turismo Célio Araújo presenciou uma cena incrível da natureza. Enquanto navegava pelo rio em mais um dia de trabalho, Célio notou um comportamento agitado de um macaco na mata, o que o levou a presenciar a impressionante cena de uma sucuri se alimentando de um cateto, uma espécie de porco-do-mato.

O vídeo registrado por Célio mostra a cobra se enrolando ao redor do cateto, que aparentava estar sem vida debaixo d’água. Em outro segmento do vídeo, a serpente abre a boca para começar a engolir sua presa.

Segundo o guia, a sucuri avistada mede aproximadamente 5 metros e ele costuma encontrá-la com frequência na região.

É importante ressaltar que, ao se aproximar para filmar a sucuri, Célio agiu com cautela, evitando movimentos bruscos. Isso ocorre porque a sucuri pode se assustar e largar a presa, não retornando para comê-la posteriormente. Confira:

