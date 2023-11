Um em cada cinco namorados verifica celular durante o sexo

O vício em smartphones é prejudicial à intimidade dos casais, com um estudo alarmante revelando que um em cada cinco namorados verifica seus dispositivos enquanto estão na cama com seus parceiros. Uma pesquisa que entrevistou 5.018 adultos proprietários de smartphones nos EUA destaca como a dependência dos telefones está prejudicando os relacionamentos, diz o New York Post.

A influência

O estudo revela que as pessoas estão mais interessadas em receber notificações em seus telefones que compartilhar momentos íntimos com seus parceiros. A autora do estudo, Sarah McConomy, COO da SellCell.com, observa que os smartphones se tornaram o centro do mundo de muitos, afetando a intimidade compartilhada.

Here’s the shocking reason your phone addiction is ruining your sex life https://t.co/RFFP0nOvEc — 360MediaX (@360mediaX) November 1, 2023

A dependência dos smartphones aumentou durante a pandemia, quando os dispositivos eram a única conexão com o mundo exterior para muitos. McConomy alerta que esse vício pode ser prejudicial à intimidade do casal, criando um vazio no relacionamento e levando à infelicidade.

Para combater esse problema, McConomy sugere a criação de "zonas sem telefone", especialmente no quarto. Essas zonas garantiriam momentos livres de telas, permitindo que os casais se reconectassem de maneira significativa e evitassem a distração constante dos dispositivos eletrônicos.

O estudo destaca a necessidade urgente de compensar o impacto do vício em smartphones nos relacionamentos. A falta de intimidação pode levar à insatisfação conjugal e à perda de conexão, ressaltando a importância de encontrar um equilíbrio saudável entre o mundo digital e o mundo real para manter relacionamentos felizes e significativos.