Sexo oral está associado a maior risco de câncer na garganta do que fumar, polemiza TikToker

A afirmação de uma jovem médica de que o sexo oral representa um risco maior para o desenvolvimento de câncer na garganta do que o tabagismo está gerando debates na mídia e entre especialistas.

Daria Sadovskaya fez essa declaração polêmica em um vídeo no TikTok, onde afirmou que o sexo oral é a principal causa de câncer de garganta, diz o New York Post.

Controvérsia

A American Cancer Society, no entanto, lista o uso do tabaco como o principal fator de risco para o câncer de garganta. Ela confirma que o sexo oral pode ser uma causa potencial de câncer de garganta, pois o papilomavírus humano (HPV), uma infecção sexualmente transmissível, pode ser transmitido dessa forma.

Oral sex is worse than smoking for throat cancer, doctor claims https://t.co/x9fV0JVf53 pic.twitter.com/U4EDRvDrNy — New York Post (@nypost) November 1, 2023

O HPV é comum, com aproximadamente 13 milhões de novos casos nos Estados Unidos a cada ano. No entanto, a maioria das pessoas não sabe o que possui, o que pode levar à transmissão do vírus inadvertidamente. O câncer de garganta associado ao HPV afeta mais os homens, que são mais propensos a contrair o vírus do HPV devido a diferenças anatômicas.

A recomendação da médica Daria Sadovskaya para que os homens usem preservativos durante o sexo oral visa reduzir o risco de contrair o HPV e, consequentemente, o câncer de garganta.

Embora o vídeo dela no TikTok tenha gerado atenção, muitas pessoas não estão dispostas a abrir a mão do sexo oral, apesar do alerta.

Os dados mostram que uma parcela significativa dos adolescentes pratica sexo oral, e essa prática tem sido associada a um maior risco de desenvolver câncer de boca e garganta relacionado ao HPV. No entanto, a vacina contra o HPV oferece esperanças de redução das taxas de câncer de garganta no futuro, embora a adesão à vacina ainda seja inferior ao ideal.

Em resumo, a afirmação da médica sobre o sexo oral e o câncer de garganta destaca a importância da educação sobre o HPV, dos métodos de prevenção e da necessidade de aumentar a conscientização sobre essa questão de saúde pública. A discussão sobre os riscos à saúde associados ao sexo oral e ao HPV deve continuar para garantir que as pessoas estejam bem informadas e possam tomar decisões informadas sobre sua saúde sexual.