Pais levam filhos pequenos a show de rock e causam uma grande confusão

Uma mulher decidiu compartilhar no Reddit um relato inusitado sobre o último show de rock ao qual ela foi acompanhada pelo marido. Segundo ela, a experiência do festival quase foi completamente destruída por um outro casal, que decidiu levar os filhos pequenos para um show de metal.

Sem se identificar, a mulher conta que ela e o marido compraram os ingressos para o show na expectativa de comemorar seu aniversário. Por gostar de se preparar para estas ocasiões, a mulher decidiu fazer um planejamento detalhado que incluía comer em um local próximo do espaço de shows e chegar cerca de 1 hora mais cedo para conseguir bons lugares.

“O show foi em um lugar com bastante gente, bebidas alcóolicas e espaços para bate-cabeça. Então chegamos cedo para conseguir um bom lugar onde a vista do palco fosse garantida e o espaço tranquilo. Nós conseguimos um lugar na lateral da grade sem que ninguém estivesse na nossa frente”.

“Depois de uma hora e meia de show, depois de duas bandas de abertura, um casal chegou com seus três filhos pequenos. Eles estavam atrás de nós e comentando que não conseguiram lugares melhores por terem chegado com 1 hora e meia de atraso. Todas as crianças pareciam ter menos de nove anos e uma delas era tão pequena que ficava o tempo todo nos ombros do pai”, revela.

A mulher então revela que algum tempo depois o homem se aproximou dela e do marido e pediu a eles se poderiam sair do lugar em que estavam para que as crianças pudessem assistir ao show, algo que ela prontamente recusou já que se planejou para conseguir chegar no local com antecedência. No entanto, o pai não gostou de ouvir a resposta dela.

Ela precisou acionar a segurança

Diante da recusa da mulher, o pai se sentiu ofendido e a acusou de impedir os filhos dele de assistirem ao show de uma banda que eles “amam completamente”.

“Depois de um tempo discutindo comigo, meu marido se ofereceu para abrir um pouco de espaço para as crianças, que foram e se sentaram no chão, nos deixando nervosos e preocupados. Meu marido é grande, então se ele caísse ou pisasse em uma das crianças, elas certamente se machucariam”.

“Quando a terceira banda começou a tocar, as crianças começaram a empurrar meu marido tentando ganhar espaço, e a certa altura ouvi o pai delas dizer para elas continuarem empurrando sem se preocupar se estavam nos incomodando. Depois de um tempo ele empurrou meu marido com força e disse que meu marido estava empurrando seus filhos. Eu perdi a paciência”.

“Enquanto a esposa dele tentava acalmá-lo eu disse a ele para ele ir embora, e ele disse que não queria brigar na frente das crianças, eu então afirmei que ele nem mesmo deveria ter levado as crianças a um show como aqueles por ser perigoso, já que são muito pequenos. Eu chamei o segurança que os tirou do local. Eu agi errado por fazer isso?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, os pais é que deveriam estar preocupados em proteger as crianças ao invés de ficar na grade do show.

“Eu tenho três filhos e sempre me planejo quando vamos fazer alguma atividade que precisa de lugares bons. Me espanta até mesmo eles terem conseguido entrar em um show de metal, a maioria proíbe a presença de menores”, comentou uma pessoa.

“Você não agiu errado. Vocês se planejaram para conseguir chegar mais cedo e pegar os lugares desejados”, finalizou outra.