Mulher sente algo se mover na orelha às 5h; era uma aranha do "tamanho de uma moeda"

Algo assustador e inesperado aconteceu na vida de Desirae Kelly. Na madrugada de 18 de outubro, quando a jovem de 29 anos acordou devido a uma sensação de "movimento" em sua orelha direita, ela nunca imaginou que um intruso estava à espreita em seu ouvido.

Desirae, que trabalha como agente de seguros, pensou que a sensação poderia ser causada por uma ponta solta em seu edredom e voltou a dormir. Mas quando o desconforto persistiu, ela decidiu procurar ajuda médica, mesmo que fosse às 5h.

Ela conta: "na sala de espera, senti algo se mover novamente. Foi doloroso. Parecia que algo estava na base do meu tímpano. Naquele momento, eu estava convencida de que era cera". Mas Desirae não estava preparada para o que viria a seguir.

Durante o exame no pronto-socorro, um enfermeiro que a atendeu informou que frequentemente as crianças colocam objetos em seus ouvidos. Desirae não tinha a coragem de dizer que com ela não era esse o caso.

No entanto, após examinar ambos os ouvidos de Desirae, o enfermeiro afirmou com certeza que havia algo em seu ouvido direito e casualmente mencionou que "não era uma mariposa".

Remoção traumática

Desirae relata: "enem tinha considerado que pudesse ser uma mariposa! E [o enfermeiro] disse: 'ela está enrolada lá atrás'. Foi quando o medo começou a tomar conta".

A remoção da aranha de seu ouvido foi uma experiência traumática para Desirae, compartilhou ela com a People. O procedimento envolveu irrigar seu ouvido com água para retirar o intruso. Ela descreve o momento em que viu a aranha cair de seu ouvido para sua roupa e depois se mover pelo chão. A aranha tinha o tamanho de uma moeda de cinco centavos.

Desirae compartilhou sua experiência nas redes sociais, tornando-se viral no TikTok. Ela relata que a experiência toda foi "terrível" e que chegou a vomitar no pronto-socorro devido ao choque.

Após a remoção, tanto Desirae quanto sua orelha estavam bem. Seu tímpano estava intacto, e ela não precisou de medicação para evitar infecções. As enfermeiras asseguraram que a aranha era provavelmente uma aranha doméstica comum.

Agora, Desirae reconhece a importância de manter portas bem seladas, pois mora em uma região onde aranhas são comuns. Ela aprendeu a lição da maneira mais inesperada possível e garantiu que a vedação de sua porta estivesse em perfeitas condições.