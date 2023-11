Mãe de 50 anos nocauteia nora em luta brutal de MMA

Uma mãe de 50 anos nocauteou a ex-namorada de 19 anos de seu filho em uma brutal luta de MMA na Polônia. Enquanto o mundo e todas as celebridades se reuniam para assistir Tyson Fury x Francis Ngannou, uma luta mais brutal e selvagem estava acontecendo na sempre controversa empresa Clout MMA na Polônia.

Rivalidades são uma constante no mundo dos esportes de combate, mas poucas se comparam à animosidade pessoal entre Małgorzata Zwierzyńska e Nikola Alokin, a ex-namorada de seu filho, de acordo com o DailyStar.

Se a amargura e a raiva entre as duas já não eram evidentes, ficou cristalina na jaula. Zwierzyńska imediatamente partiu para a vingança, avançando em direção à jovem e desferindo alguns golpes brutais.

A tentativa de Alokin de atacar a mulher de 50 anos foi recebida com um gancho de esquerda rígido que a derrubou. A veterana da luta imediatamente partiu para o chão antes que o árbitro interrompesse a luta.

Muitos fãs, muitos dos quais provavelmente estavam assistindo a empresa de lutas pela primeira vez, ficaram impressionados com as habilidades da mãe, especialmente porque ela é mais conhecida por vídeos de streaming que fez com seu filho. Zwierzyńska certamente provou que não há nada mais perigoso do que a raiva de uma sogra.

Embora esta luta tenha surpreendido muitos, não é a mais controversa a ocorrer na Polônia. Em 2021, um evento de MMA no país viu uma lutadora ser nocauteada de forma horrível por um adversário masculino, em cenas que chocaram o mundo dos esportes de combate.

Isso impressionou muitas pessoas, levando o CEO da Federação Internacional de Artes Marciais Mistas Amadoras, Sensign White, a lançar uma declaração condenando o ato. "A IMMAF discorda categoricamente desse entretenimento intencionalmente escandaloso, que não representa o esporte do MMA ou seus valores e coloca as mulheres em risco. É inaceitável que mulheres e homens compitam entre si em esportes de combate, essencialmente por motivos de segurança e também de fair play, e de forma alguma endossamos isso".