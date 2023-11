Erupção do Kolumbo e tsunami: mistério de 373 anos solucionado

Em 1650, uma devastadora erupção do vulcão submarino Kolumbo, seguida por um tsunami gigantesco, aterrorizou os habitantes da ilha de Santorini, na Grécia. Este evento misterioso, que intrigou a humanidade por 373 anos, finalmente teve suas causas desvendadas por cientistas.

O tsunami, que ocorreu há mais de três séculos, com ondas alcançando incríveis 20 metros de altura, resultou de uma combinação única: um deslizamento de terra seguido de uma explosão vulcânica de grande magnitude. Essa conclusão é fruto de uma nova pesquisa publicada na revista "Nature Communications" no dia 26/10.

Para desvendar esse mistério, uma equipe de especialistas do Centro Helmholtz de Pesquisa Oceânica de Kiel (GEOMAR), na Alemanha, utilizou uma abordagem inovadora. Eles empregaram o navio de pesquisa Poseidon para examinar a cratera subaquática, criando uma imagem tridimensional da região por meio de tecnologia avançada.

A análise da imagem tridimensional revelou que a cratera do Kolumbo possui impressionantes 2,5 quilômetros de diâmetro e 500 metros de profundidade. Além disso, os cientistas detectaram uma grande deformação em um dos lados da cratera, sugerindo a ocorrência de um significativo deslizamento de terra.

O que se sabia anteriormente sobre o cataclismo que assolou Santorini em 1650 baseava-se em relatos de testemunhas da época. Documentos históricos indicam que os habitantes da ilha notaram uma mudança na cor da água e o surgimento de bolhas no final do verão de 1650. Um estrondo ensurdecedor ecoou a mais de 100 quilômetros de distância quando o vulcão começou a expelir cinzas, pedras e outros materiais, escurecendo o céu. Nuvens de gases se espalharam pela região, e o mar recuou, desencadeando ondas gigantescas.

Usando os dados coletados durante a missão subaquática, os cientistas puderam simular esse evento trágico que custou inúmeras vidas. A pesquisa demonstrou que as ondas geradas eram menores do que o relatado, destacando que a erupção isolada não poderia explicar a dimensão da catástrofe.

Segundo Jens Karstens, geofísico do Geomar, "quando um dos flancos do vulcão escorregou, o efeito foi como abrir uma garrafa de champanhe: a liberação repentina de pressão permitiu que o gás no sistema de magma se expandisse, resultando em uma enorme explosão".

Com a tecnologia utilizada para decifrar esse enigma histórico, os cientistas acreditam que poderão monitorar vulcões submarinos ativos de forma mais eficaz. Conforme o Mega Curioso, isso possibilitará a emissão de alertas antecipados e a mitigação de riscos, como o que ocorreu na erupção do vulcão Kolumbo em 1650 e, mais recentemente, na erupção do Hunga Tonga em 2022, que afetou significativamente a região e a camada de ozônio.