Dono do maior cachorro do Reino Unido diz que ele come frangos inteiros todos os dias

Um homem afirma ter o maior cachorro do Reino Unido, pois seu enorme cão faz com que os Dogue Alemães pareçam anões - embora o cão seja 30kg mais pesado do que ele originalmente imaginava, de acordo com o Mirror.

Com mais de dois metros de altura quando está de pé nas patas traseiras e pesando mais de 80 quilos, o gigantesco cão exige muita comida. O "gentil gigante" devora 3kg de carne por dia, incluindo um frango inteiro para o jantar, além de três cavalas inteiras, comida crua para cães e dois ovos todos os dias. Tudo isso custa ao treinador de cães Dylan, de Redcar, Yorkshire, 11 libras por dia, totalizando mais de 4 mil libras por ano.

Agora, Abu pesa o mesmo que um elefante bebê, e seu dono acredita que ele ganhará mais alguns quilos no próximo ano. Mas apesar de seu tamanho - e peso - Abu pensa que é muito menor do que é e acredita que é um cão de colo que adora se aconchegar com os dois filhos de Dylan, India, 5 anos, e Reuben, 4 anos, no sofá.

A dieta

Quando se trata da dieta de seu enorme cão, Dylan descreve um banquete típico de um dia: "Ele come carne crua, comida crua para cães e frangos inteiros também - ele recebe um frango por dia. Ele é muito enérgico quando está fora de casa, mas dentro de casa, você não sabe que ele está lá até tropeçar nele. Quando ele está de pé nas quatro patas, seus ombros ficam acima dos meus quadris - tenho 1,80m, e ele me faz parecer uma criança ao lado dele", conta.

Agora, Abu é um pé mais alto quando está em pé nas quatro patas do que Dylan esperava, e está quase 30kg mais pesado do que ele pensava que seria. "Ele acha que é muito menor do que é, tenta sentar no seu colo e o esmaga, mas ele é um grandalhão, na verdade, ele chora quando é repreendido. Eles não amadurecem completamente até os 3 anos, então ele ainda tem mais 1 ano de crescimento pela frente - é ridículo, não sei no que vai se transformar - ele já superou minhas expectativas".

Dylan afirma que as pessoas sempre param para tirar fotos quando eles passam, e muitas vezes fazem comentários sobre quanto custaria para "dar um passeio" com Abu. Ele também compartilha que Abu superou todos os outros cães que vieram do canil de onde o adotou, devido ao seu tamanho impressionante.

Dylan sempre sonhou em ter um Turkish Malakli, mas sabia que precisaria esperar até ter espaço suficiente para cuidar de um, devido ao seu tamanho. Quando Abu chegou ao Reino Unido, em novembro de 2021, vindo da Turquia, ele já era maior do que o Doberman de Dylan, Luna, e tinha apenas 4 meses de idade.

Dylan também enfatiza que se certificou de que Abu passasse muito tempo socializando com pessoas e outros cães quando era filhote, para que ele se sentisse confortável em todos os tipos de ambientes.

Dylan afirma que Abu cresceu muito mais do que ele esperava, sendo consideravelmente grande para a raça, e que ele faz com que os Dogue Alemães pareçam pequenos em comparação. Ele diz que Abu é adorável e que não mudaria nada nele, acrescentando que não encontra ninguém com medo dele.