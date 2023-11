Um caso intrigou uma equipe de resgate, após uma cadela malhada chamada Magnolia ter sido encontrada amarrada atrás de um cemitério em Beaumont, no Texas. De acordo com o artigo publicado no The Dodo, o animal latia desesperadamente para ser notado. Felizmente, sua situação ganhou visibilidade.

A equipe de resgate do Beaumont Animal Care logo correu para a floresta de encontro com o cãozinho, seguindo seus latidos.

“A equipe aqui do abrigo ficou com o coração partido ao encontrá-la amarrada a uma árvore sem abrigo ou água”, disse Rachel Bush, técnica veterinária da Beaumont Animal Care e supervisora do canil, ao The Dodo. “Os latidos de Magnólia tornaram-se roucos de tanto chorar por socorro a noite toda.”

Coração partido: cão dócil é encontrado amarrado atrás de cemitério (Reprodução/Beaumont Animal Care)

Assustada, Magnolia se mostrou defensiva pela desconfiança com os socorristas. No entanto, se acalmou após ter notado o intuito de salvá-la.

“Com alguma persuasão de nossa equipe e conversando com ela com uma voz calma, ela rapidamente percebeu que não estávamos lá para machucá-la”, disse Bush.

O comportamento de Magnolia mudou completamente, após ter sido resgatada e ter entendido que seus socorristas estavam ali para ajudá-la. Já no abrigo, o cãozinho se mostrou dócil e fez bastante amigos.

“Magnolia tem sua nova rotina aqui no abrigo, cumprimentando todos que passam”, disse Bush. “Ela gosta da companhia de seu companheiro de canil aqui no abrigo e de brincar no quintal.”

Apesar de estar em segurança e recebendo todos os cuidados e carinho por parte da equipe, Bush espera que Magnolia consiga encontrar um lar em breve. Assim, terá uma família adotiva definitiva capaz de enchê-la de amor e esperança.

“Magnólia adoraria ter outro filhote para ser amigo em sua futura casa”, disse Bush. “Ela não é uma garota super ativa, então um sofá confortável seria perfeito para ela.”