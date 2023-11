Cientistas identificam 5 tipos para selfies: qual sua categoria?

O mundo das redes sociais está repleto de selfies, mas será que todas essas fotos se encaixam em categorias distintas? De acordo com cientistas da Universidade de Bamberg, na Alemanha, todas as selfies podem ser separadas em cinco categorias: "estéticas", "imaginação", "estado", "traço" e "teoria da mente". Essa descoberta oferece insights sobre como as pessoas usam selfies para se comunicar.

- Estéticas: se você gosta de postar selfies com estilo apenas por uma questão de estética, você se encaixa nessa categoria. Essas selfies geralmente chamam a atenção pela aparência ou técnicas artísticas.

- Imaginação: se suas selfies fazem com que as pessoas pensem sobre o que você está fazendo ou onde você está, você está na categoria "imaginação". Essas fotos frequentemente incluem objetos ou cenários que sugerem atividades ou locais.

- Traço: se você usa suas selfies para refletir aspectos de sua personalidade, como ser extrovertido, inteligente ou alegre, você se encaixa na categoria "traço".

- Estado: as selfies de "estado" refletem um momento temporário ou o clima emocional do autor. Elas capturam um humor específico ou o ambiente da cena.

- Teoria da Mente: essas selfies desafiam os espectadores a fazer suposições sobre os motivos ou a identidade do autor. São uma forma sofisticada de comunicar sentimentos e pensamentos internos.

Selfie-Vinicius-Wiesehofer-Pexels

Vinicius Wiesehofer / Pexels

Divisão

O estudo envolveu 132 participantes que descreveram espontaneamente selfies de várias pessoas, incluindo celebridades e o público em geral, trouxe o Daily Mail.

Os pesquisadores usaram algoritmos para selecionar 15 selfies aleatórias para cada participante revisar, totalizando 1.001 imagens. Os participantes forneceram reações espontâneas às fotos em cinco caixas de texto.

Os pesquisadores analisaram essas reações e as categorizaram em 26 grupos, incluindo "humor", "pose", "objetos" e "álcool". Eles então agruparam essas categorias em cinco "perfis semânticos" distintos.

Os tipos de selfies mais populares são "estéticas", que focam na estética, e "imaginação", que despertam a imaginação dos espectadores sobre a localização ou atividade do autor.

As selfies "traço" refletem a personalidade do autor, enquanto as selfies "estado" capturam momentos emocionais passageiros. As selfies de "teoria da mente" desafiam os espectadores a decifrar as intenções por trás da imagem.

Essa pesquisa destaca como as selfies são usadas para se comunicar, mas os autores observam que as categorias podem ser interpretadas de maneira diferente em diferentes culturas.

Portanto, estudos futuros com amostras mais amplas e diversas são necessários para compreender o uso de selfies em todo o mundo. O estudo inteiro foi publicado na Frontiers in Communication.