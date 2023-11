Bruna Marquezine relembra onda de ódio em último trabalho na TV; "chorei muito"

Bruna Marquezine relembrou seu papel como a vilã Catarina na novela "Deus Salve o Rei", destacando a onda de ódio e críticas que enfrentou nas redes sociais. Em uma entrevista recente para o programa "De Frente com Bloguerinha", a artista desabafou sobre o impacto emocional que a intensa hostilidade online causou a ela, revelando que chegou a considerar a possibilidade de desistir de sua carreira de atriz, segundo artigo do Observatório dos Famosos.

A atriz, que anteriormente demonstrava confiança em seu trabalho, admitiu que foi profundamente afetada pelo volume de críticas negativas e ódio direcionados a ela durante seu papel como Catarina. "Sofri muito, chorei muito", desabafou.

Ela compartilhou a sensação de perda ao perceber que um projeto em que acreditava profundamente estava sendo alvo de tanto desprezo nas mídias sociais.

Marquezine também abordou o fato de que muitas das críticas eram resultado de um movimento de "hater" alimentado por indivíduos engajados na propagação do descontentamento. A atriz reconheceu posteriormente que essas críticas não eram genuínas, mas sim manipuladas por terceiros.

Mesmo com a intensa onda de críticas, Bruna Marquezine fez questão de destacar o apoio que recebeu da direção e do autor da trama, que continuaram acreditando em seu trabalho. Ela enfatizou a confiança que tinha no desempenho de sua personagem, apesar das adversidades enfrentadas.

Essa experiência de Bruna Marquezine ressalta a importância de conscientizar sobre os impactos do ódio nas redes sociais e os efeitos prejudiciais que podem ter na saúde mental das celebridades. Ela também destaca a necessidade de combater a disseminação do "hate" online, promovendo um ambiente mais positivo e saudável nas mídias sociais.