SSSS nos cartões de embarque: o que isso significa?

Se você já passou por alguma viagem internacional, provavelmente foi tomado por sentimentos de animação e nervosismo. Afinal, desbravar um novo destino é sempre algo empolgante, embora chegar até lá possa ser uma jornada cansativa — sobretudo se você tiver que passar horas nas filas dos controles de segurança dos aeroportos.

suhyeon-choi-tTfDMaRq-FE-unsplash

O que é a sigla "SSSS"?

Além disso, se você é do tipo de pessoa "sortuda", provavelmente já aconteceu de notar que o seu cartão de embarque tinha a sinistra sigla "SSSS" presente nele, o que gera um contratempo em sua jornada. Mas o que acontece depois disso? Qual o significado dessas quatro letras e como elas foram parar no seu bilhete? Entenda:

A sigla "SSSS" é usada para descrever os passageiros selecionados para a Seleção de Triagem de Segurança Secundária. Ou seja, você já foi escolhido previamente para passar por procedimentos de triagem adicionais. Essa é uma medida utilizada pela Administração de Segurança de Transporte (TSA) dos Estados Unidos para aumentar a segurança nos aeroportos.

A agência tende a incorporar medidas de segurança imprevisíveis, sejam visíveis ou invisíveis, para cumprir a missão de segurança no transporte. O "SSSS" pode aparecer aleatoriamente no cartão de embarque de um passageiro, o que tornará sua viagem um pouco mais longa e complexa.

Seleção aleatória

Segundo o site da própria TSA, as medidas de segurança para viagens aéreas começam bem antes da sua chegada no aeroporto. Eles trabalham com agências de inteligência e de aplicação de lei para compartilhar informações e sinalizar quaisquer indivíduos que possam representar uma ameaça à segurança.

Se o seu cartão de embarque foi premiado com a sigla "SSSS", isso significa que a TSA considera você um terrorista ou uma ameaça ao país? Não necessariamente. Embora alguns passageiros possam ser selecionados previamente por conta de seus históricos, você pode muito bem ter sido selecionado aleatoriamente para uma nova inspeção.

O processo de triagem secundária

Durante a triagem secundária, você terá sua bagagem inspecionada uma outra vez para garantir que você está seguindo as regras de bagagem de mão da TSA ou se está, por exemplo, portando itens explosivos. Amigos e familiares conseguem ver a pessoa enquanto a inspeção secundária acontece, então não precisa ter tanto medo assim.

yves-moret-3vSGseoQj40-unsplash

Em geral, a segurança só quer ter certeza de que você não está portando itens proibidos ocultos ou ameaças à vida dos outros passageiros. Os selecionados costumam ser avisados do procedimento com antecedência e a revista ocorre em uma sala privativa com um oficial do mesmo sexo. Vale ressaltar, no entanto, que os sorteados não poderão ignorar a primeira triagem apenas porque passarão por uma inspeção adicional.

Existem vários fatores que podem indicar o porquê de alguém receber o "SSSS" no cartão de embarque. Devido à complexidade do procedimento e ao fato da TSA não publicar detalhes relacionados a esta medida de segurança, é impossível saber exatamente o quão comum é receber esse código específico. Portanto, esteja sempre preparado e não seja pego de surpresa, conclui o Mega Curioso.