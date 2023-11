Professora é colocada em licença após entrar no OnlyFans

Uma segunda professora da pequena St. Clair High School, no Missouri (EUA), está em maus lençóis por complementar sua renda vendendo conteúdo adulto no OnlyFans, após um aluno deslizar um bilhete embaixo da porta de sua sala de aula afirmando que "sabia o seu segredo", de acordo com um relatório obtido pelo New York Post.

Megan Gaither, de 31 anos, professora de inglês e treinadora de líderes de torcida na escola, disse ao Post-Dispatch que foi colocada em licença na semana passada após seu emprego paralelo de conteúdo adulto ser revelado.

"Educação não sustenta financeiramente uma pessoa. É realmente difícil esticar o salário durante o verão. Foi por isso que eu fiz isso", disse ela ao veículo de notícias. Gaither afirmou que se juntou ao site de assinatura em maio para ajudar a pagar mais de US$ 125 mil em empréstimos estudantis. Seu salário total no ano passado, incluindo um subsídio de treinamento, foi de cerca de US$ 47.500, segundo o jornal.

Sua colega Brianna Coppage, ex-professora de inglês do primeiro e segundo anos na escola, recentemente se demitiu para dedicar todo o seu tempo ao conteúdo adulto, depois de ser afastada quando se descobriu que ela administrava uma página no OnlyFans com seu marido.

Suspensão e vídeos

Coppage foi suspensa em 27 de setembro, depois que autoridades do distrito tomaram conhecimento de seu emprego paralelo, que ela assumiu para complementar seu modesto salário.

Gaither afirmou que desativou sua conta no OnlyFans, que tinha cerca de 1.500 assinantes, após a descoberta da conta de Coppage por autoridades da escola. Ela estava ganhando um valor adicional de US$ 3 mil a US$ 5 mil por mês no OnlyFans na época, mas manteve seu rosto oculto para permanecer anônima.

No entanto, rumores começaram a circular entre os alunos quando ela apareceu em um vídeo na conta de Coppage. Embora seu rosto não fosse visto no vídeo, que foi gravado em uma festa em um hotel em St. Louis, quando uma foto do evento apareceu online, ela estava usando a mesma roupa que usava no vídeo, de acordo com o jornal.

"Eu estava em, talvez, quatro minutos de toda a coisa, e definitivamente não achei que isso seria o suficiente para arruinar toda a minha carreira", disse Gaither ao Post-Dispatch. Ela disse que um aluno deslizou um bilhete sob a porta de sua sala de aula sugerindo que "sabia o seu segredo".

Gaither e Coppage disseram ao jornal que não sabiam que ambas estavam no OnlyFans até junho, quando Gaither fez um comentário casual em uma noite de professores no Busch Stadium.

OnlyFans

Ela disse que o distrito a colocou em licença por "profissionalismo e comunicação com os alunos", embora ela insista que nunca agiu de maneira não profissional e tenha recebido boas avaliações das autoridades da escola.

Gaither, que possui mestrado pela Missouri Baptist University e Arizona State University, afirmou que ainda ama ensinar, mas que sua "carreira em St. Clair acabou, independentemente do que eu faça".

"Eu tenho amor no meu coração por cada um de meus alunos", disse ela ao Post-Dispatch. "Os alunos são o motivo pelo qual eu disse a mim mesma que passaria 30 anos da minha vida nessa escola, e sinto que estou os abandonando. Sei que provavelmente nunca mais os verei".

O superintendente da escola, Kyle Kruse, disse ao veículo que o "distrito não tem uma declaração a fazer no momento". Gaither disse que ela e o marido já discutiram sobre se mudar e que ela provavelmente reativará sua conta no OnlyFans.

"Agora, estou apenas esperando para ganhar o suficiente para sustentar minha família", disse ela ao jornal, acrescentando que suspeita que outros professores tenham recorrido ao site adulto para aumentar sua renda.

"Não ficaria surpresa se houver outros professores por aí (no Missouri)", disse Gaither. "Os professores provavelmente estão preocupados agora, porque dois professores da mesma escola, em menos de um mês, foram descobertos".