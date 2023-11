Policial flagrado em vídeo dando beijo na boca de cobra e existe um motivo por trás disso

Imagens que mostram um policial dando um beijo na boca de uma cobra se tornaram virais nas redes e existe uma razão por isso.

De acordo com o portal RT, o caso aconteceu em Madhya Pradesh, na Índia e a cobra não era venenosa. O incidente foi chamado de “beijo da vida”, pois graças a isso a cobra sobreviveu.

Tudo aconteceu quando moradores observaram que uma cobra havia se refugiado em um cano onde haviam derramado água com pesticidas.

“Ela estava inconsciente. Nós a levamos para fora e tentamos reanimá-la enxaguando sua boca com água”, disse Sharma, acrescentando que, como ela não estava reagindo, ele decidiu fazer-lhe reanimação boca a boca.

“Demorou quase uma hora para a cobra recuperar a consciência e nós a liberamos com segurança”, continuou ele.

Apesar dos esforços do policial para ressuscitar a víbora, uma vez que esses répteis não possuem pulmões , a reanimação cardiopulmonar (RCP) não é útil , portanto é possível que o animal tenha reanimado somente após uma perda temporária de consciência.

“Ao contrário dos mamíferos, as cobras não têm pulmões que possam ser inflados com RCP. Em vez disso, elas têm uma série de sacos de ar que lhes permitem respirar. Como resultado, simplesmente não é possível usar a RCP para ressuscitar uma cobra. Se você está tentando reanimar uma cobra que não está respirando, o melhor a fazer é colocá-la em uma tigela com água morna e tentar estimular seus músculos”, explica “, o site Everything Reptilion.

