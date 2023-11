Polêmica no YouTube: Homem recusa casamento se mulher não mudar sobrenome

O mundo da internet está dividido por conta da recusa de um homem em se casar com a mãe de seu filho a menos que ela concorde em mudar seu sobrenome. Faith Kelly e Ethan Payne são criadores de conteúdo que mantêm seu próprio canal no YouTube e um podcast chamado "Growing Paynes."

Em um recente episódio, Faith revelou que Ethan não quer se casar com ela porque ela se recusa a adotar o sobrenome dele. "Faith não quer usar meu sobrenome, e isso me irrita", ele disse aos seguidores.

Faith preferiria usar um sobrenome composto, mas disse que, do contrário, nem se preocuparia em preencher os papéis. Ela expressou o desejo de se chamar Faith Kelly-Payne, mas se alguém perguntasse seu nome, diria que era Faith Payne.

"Eu não quero perder minha conexão com a minha família", explicou ela. Quando Ethan questionou, ela pediu novamente para poder mantê-lo. "Cresci com esse nome. Gosto dele. Quero mantê-lo."

Problemas

O casal de influenciadores é do Reino Unido, está junto desde 2021 e tem um filho, levantou o New York Post.

"Se você não quer usar meu sobrenome, então não vamos nos casar. Esse é o único propósito do casamento, usar o sobrenome do homem", disse uma pessoa. Outra acrescentou: "Sinal vermelho, cara. Por que ele quer tanto te possuir? Na minha cultura, nem usamos o sobrenome do homem."

"Se você tem um problema com uma mulher que não adota seu sobrenome, o problema é seu. Você não a possui. Quer o mesmo sobrenome? Adote o dela então", disse outra pessoa. Alguém comentou: "Ethan está certo, especialmente porque ele vai pagar por tudo".

"Imagine ficar chateado porque sua parceira também quer manter o próprio sobrenome. Ela nem disse que não usaria o dele, apenas teria os dois", acrescentou outra pessoa.

A discussão do casal sobre a mudança de sobrenome para o casamento gerou um debate acalorado nas redes sociais, com opiniões variadas sobre tradições e igualdade de gênero.